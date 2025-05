HCE-Torjäger Wucherpfennig stellt klar: "In unserer Mannschaft steckt mehr!"

Lukas Wucherpfennig (29) hat den Kampfgeist nicht verloren und redete nach dem Spiel Klartext. © Lutz Hentschel

"Beide Mannschaften haben den Ball teilweise sehr leichtfertig hergegeben", kommentierte HCE-Coach André Haber (38) die vielen unnötigen Ballverluste. "Komische Fehler, die den Gegner zum Kontern eingeladen haben."

Und von den Gästen eiskalt bestraft wurden. Aber trotz dieser vielen Fehler kämpften sich die Dresdner im zweiten Durchgang zurück, glichen zum 22:22 aus, nur um dann erneut abreißen zu lassen. Haber: "Dann fängt der Gegner an, sich wohlzufühlen in unserer Halle. Das darf für keinen Gegner gelten."

Daran konnte auch die fast ausverkaufte BallsportArena nichts ändern. "In unserer Mannschaft steckt mehr", glaubt Wucherpfennig: "Wir haben die Saison einige Spiele sehr bitter liegen lassen."

Wie so häufig bei den Vergleichen mit den Spitzen-Teams der Liga, von denen die Dresdner nur das Heimspiel gegen den kommenden Gegner Hüttenberg für sich entschieden. Man sah genau, was dem HC Elbflorenz zu den Top-Mannschaften noch fehlt: Am Freitagabend gegen Minden waren es drei Tore.