HCE will endlich wieder zwei Siege in Serie: "Brauchen einen kühlen Kopf"

Konstanz - Das Weihnachtsfest ist vorbei. Für die Handballer des HC Elbflorenz bedeutet das: Hinrunden-Abschluss beim Tabellenletzten in Konstanz am heutigen Freitag (19 Uhr).

Daumen hoch: André Haber (38) will in Konstanz den vierten Auswärtssieg der Saison bejubeln. © Lutz Hentschel

"Uns erwartet eine rappelvolle Halle, das ist bei den Weihnachtsspielen immer so", weiß HCE-Coach André Haber (38) und ist sich sicher: "Einen kühlen Kopf brauchen wir bei der Atmosphäre auf jeden Fall."

Denn Konstanz soll nicht zum Stolperstein werden. Die Gastgeber warten noch immer auf den ersten Punktgewinn nach ihrem Aufstieg in die 2. Bundesliga. "Das wollen sie tunlichst ändern", stellt Haber vor der Partie am Bodensee klar.

Mit dem Rückenwind aus dem Last-Minute-Sieg gegen Hüttenberg (24:23) schaut der 38-Jährige aber lieber auf sein Team: "Was haben wir für Sachen, die wir gegen ihre Abwehr oder ihren Angriff machen können?" Konstanz kassiert im Schnitt fast 33 Gegentore. Auf dem Papier also eine gute Ausgangslage, wo die Tiger anknüpfen können.

Ein weiterer wichtiger Punkt in der Vorbereitung auf den Gegner: In der ersten Pokalrunde mussten die Tiger schon mal ins Drei-Länder-Eck reisen. Die Hürde nahmen die Elbestädter souverän, gewannen 35:30. "Das war wichtig", so Haber.