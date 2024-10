Heimspiel-Fluch hält an, aber Mallwitz rettet den HC Elbflorenz

Wir einen Sieg leichtfertig verschenkt, aber immerhin nicht verloren. Der HC Elbflorenz tritt auf der Stelle.

Von Jens Maßlich

Dresden - "Wir wollen ein Spitzenteam sein und so muss unser Anspruch sein, die Aufgabe am Mittwoch zu lösen", forderte Coach André Haber von seinen Tigern vor dem 8. Spieltag. Nur eines der vier Pflichtspiele auf heimischen Boden hat der HC Elbflorenz davor gewonnen. Der Fluch hält an. Seit dem heutigen Mittwoch sind es bereits fünf.

Für wenige Sekunden freute sich Marino Mallwitz über den gehaltenen Siebenmeter. Danach kam der Frust. © Lutz Hentschel Gegen den bockstarken Aufsteiger TuS Ferndorf, der bisher nur zweimal verloren hat, gab's ein letztlich glückliches 21:21 (11:8), weil Torhüter Marino Mallwitz bei schon abgelaufener Uhr noch einen Siebenmeter von Janko Kevic parierte.

"Das ist schwer heute, fast schon schwerer als letzte Woche. Wir haben eigentlich alles in der Hand, aber haben 24 Fehlwürfe gemacht. Ich weiß nicht, wann ich das das letzte Mal gesehen habe", wütete Haber. Was für eine unnötige Wendung! Denn erst im zweiten Durchgang wurde die Partie vor (nur) 1278 Zuschauern in der BallsportARENA so richtig spannend. HC Elbflorenz HC Elbflorenz verschenkt Sieg in letzter Sekunde Brauchte es nicht, denn ab der 14. Minute führte das Haber-Team durch das Tor von Timo Löser (7:3) - übrigens das erste HCE-Tor, das nicht von Lukas Wucherpfennig oder Oliver Seidler erzielt wurde - bis zur Pause fast durchgängig mit vier Toren. Zu verdanken hatte man das vor allem Keeper Robin Cantegrel. Der Franzose zwischenzeitlich mit überragenden 61,5 Prozent gehaltenen Bällen. Zur Pause immerhin noch 52,9 bei zehn Paraden - 11:8.

Mit neun Toren und fast 82 Prozent Trefferquote hatte einzig Lukas Wucherpfennig im Angriff Normalform. © Lutz Hentschel

Coach André Haber nimmt die Spieler des HC Elbflorenz in die Pflicht