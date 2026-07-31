Pleite im Sachsenderby, aber HCE-Coach sieht sein Team auf einem guten Weg

Dresden - Gegen Leipzig gab's den ersten sportlichen Dämpfer für den HC Elbflorenz . 28:34 ging der zweite Teil des Sachsencups verloren , am 16. Tag der Vorbereitung sah Coach André Haber (40) aber auch in Döbeln Verbesserungen bei seinem Team.

Offensiv gab es für Timo Löser (26, M.) & Co. im Test gegen Leipzig noch Luft nach oben. © HCE/Paul Rupprecht

"Gegen Delitzsch hatten wir nach einer Viertelstunde 13 Gegentore. Jetzt gegen Leipzig waren es 14 zur Pause. Das ist schon ein guter Schritt", zog der 40-Jährige den Vergleich zum ersten Test gegen den Drittligisten eine Woche zuvor.

"Mit dem ersten Abschnitt war ich zufrieden, im zweiten hatten wir noch ein paar Reserven", befand Haber: "Das Spiel haben wir aber im Angriff verloren, weil wir zu schlecht mit unseren Chancen umgegangen sind."

Generell positiv sind seine Eindrücke aber nicht nur auf dem Feld, sondern auch von dem, was daneben passiert: "Unsere Mannschaft tut viel dafür, eine Mannschaft zu sein, als Mannschaft zusammenzukommen und auch schnell ein Gefüge herzustellen."

Dabei schielt er unter anderem auf die Integration der vier Neuzugänge, die ihn sportlich und menschlich überzeugen: "Ich habe einen guten Eindruck von ihnen. Vor allem finde ich aber, dass uns jeder von ihnen hilft. Deshalb glaube ich, dass wir auf einem guten Weg sind. Und wir haben noch genug Zeit."