Zurück in den Liga-Alltag: Kann der HC Elbflorenz den Schalter heute wieder umlegen?

Dresden - Umswitchen - das wird das große Thema am Sonntag beim HC Elbflorenz . Nach dem sehenswerten Pokalspiel am Mittwoch gegen Melsungen (30:32 n.V.) geht es nun im Liga-Alltag weiter. Gegner ist die TuS Ferndorf.

So wollen die Fans am Sonntagabend André Haber (39, M.) und sein Team wieder sehen: jubelnd! © Lutz Hentschel

"Es wird jetzt vor allem viel Arbeit im Kopf und für den Kopf stattfinden", sagt HCE-Trainer André Haber (39) im Vorbereitung auf die Partie.

Die knappe Niederlage muss raus aus den Gedanken, das Positive müssen die Jungs mitnehmen. Er darf stolz sein auf sein Team, das weiß er. Aber die Partie gegen den Bundesligisten hat auch physisch viel Kraft gekostet. "Ich bin sehr froh, dass wir nicht reisen müssen", so der 39-Jährige.

Julius Dierberg (33) erklärte, dass ihm die Ferndorf-Partie deutlich wichtiger ist als der DHB-Pokal. Sein Trainer legt ebenfalls Wert auf die Partie um Punkte.