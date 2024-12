Zwei Topspiele warten! So sieht das restliche Jahr des HCE aus

Dresden - Drei Spiele sind es für die Männer von André Haber (38) noch, bis sich die 2. Bundesliga aufgrund der Europameisterschaft in eine kurze Pause verabschiedet. Drei Spiele zum Ende der Hinrunde, in denen die Handballer des HC Elbflorenz noch näher an die Spitzengruppe der Liga heranrücken wollen.