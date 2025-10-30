Olympiasiegerin hatte Brustkrebs: Hallensprecher fliegt nach diesem Spruch über sie raus

Skien (Norwegen) - Dieser Kommentar hatte Folgen! Die norwegische Handball-Nationalspielerin Camilla Herrem (39) steht nach einer Brustkrebserkrankung seit einigen Wochen wieder auf dem Feld. Ein Hallensprecher ließ sich jetzt zu einem flapsigen Spruch über ihre Haare nach der Chemotherapie hinreißen - und flog prompt raus.

Camilla Herrem (39) musste sich im Sommer einer Chemotherapie unterziehen. Nur fünf Tage nach der letzten Behandlung stand sie wieder auf der Platte. © IMAGO / NTB

Die zweifache Olympiasiegerin, bei der im Sommer Brustkrebs diagnostiziert worden war, hatte schon Ende August ihr Comeback gegeben und wurde beim Spiel ihres Klubs Sola HK beim Gjerpen HK am 21. Oktober mit einem Blumenstrauß für ihren Kampf geehrt.

"Sie ist ein großes Vorbild, das zeigt, was möglich ist", sagte Hallensprecher Tom Gulliksen über die Linksaußen und fügte dann den folgenschweren Satz hinzu: "Die Frisur muss nicht einmal geföhnt werden."

Herrem hatte sich im Sommer einer Chemotherapie unterziehen müssen und dabei ihre Haare verloren.

Etwas mehr als eine Woche später zog Gjerpen jetzt Konsequenzen und entband den Hallensprecher von seinen Aufgaben. "Nach eingehender Prüfung wird vereinbart, dass sich die Wege des Sprechers und Gjerpen HK Skien trennen", teilte der norwegische Klub mit.