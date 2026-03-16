DHfK-Coach nach Unentschieden gegen Stuttgart: "Fühlt sich an wie ein Punktverlust"

Leipzig - Wie so oft in dieser Saison wäre am Sonntagnachmittag beim 29:29-Unentschieden im Spiel des SC DHfK gegen den TVB Stuttgart mehr drin gewesen. Leipzig war lange auf der Siegerstraße, doch stand kurz vor Schluss plötzlich durch einen Drei-Tor-Rückstand mit dem Rücken zur Wand. Aufopferungsvoll kämpften sich die Grün-Weißen am Ende noch zurück und hatten wenige Sekunden vor dem Abpfiff sogar noch die Chance, den zweiten Saisonsieg einzusacken.

Leipzigs Dean Bombac (36) suchte immer wieder nach Lücken in der Defensive des TVB und lieferte sich dabei viele Duelle mit dem spanischen Nationalspieler Antonio Serradilla (27, l.). © PR/Klaus Trotter

Angemerkt werden muss an dieser Stelle jedoch, dass die Sachsen aufgrund der Ausfälle von allen drei etatmäßigen Rückraumspielern zusätzlich auf die Probe gestellt wurden. So war kurzfristig ebenfalls William Bogojevic erkrankt und auch Torwart Domenico Ebner lag flach.

"Wenn ich mir anschaue, in welcher Besetzung wir heute dieses Spiel gespielt haben, dann muss ich meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen", sagte Leipzigs Trainer Frank Carstens (54). "Nach dem Ausfall von allen linken Rückraumspielern, die wir im Kader haben, war das heute eine moralisch und emotional sehr starke Leistung. Ich bin sehr stolz auf das Team, dass es wieder aufgestanden ist, sich dagegengestemmt und diesen Punkt noch mitgenommen hat."

Wofür dieser Punkt am Ende reichen wird, wisse man noch nicht: "Es sind noch zehn Spiele zu spielen", so Carstens. "Aber anfühlen tut es sich natürlich wie ein Punktverlust."