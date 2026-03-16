DHfK-Coach nach Unentschieden gegen Stuttgart: "Fühlt sich an wie ein Punktverlust"
Leipzig - Wie so oft in dieser Saison wäre am Sonntagnachmittag beim 29:29-Unentschieden im Spiel des SC DHfK gegen den TVB Stuttgart mehr drin gewesen. Leipzig war lange auf der Siegerstraße, doch stand kurz vor Schluss plötzlich durch einen Drei-Tor-Rückstand mit dem Rücken zur Wand. Aufopferungsvoll kämpften sich die Grün-Weißen am Ende noch zurück und hatten wenige Sekunden vor dem Abpfiff sogar noch die Chance, den zweiten Saisonsieg einzusacken.
Angemerkt werden muss an dieser Stelle jedoch, dass die Sachsen aufgrund der Ausfälle von allen drei etatmäßigen Rückraumspielern zusätzlich auf die Probe gestellt wurden. So war kurzfristig ebenfalls William Bogojevic erkrankt und auch Torwart Domenico Ebner lag flach.
"Wenn ich mir anschaue, in welcher Besetzung wir heute dieses Spiel gespielt haben, dann muss ich meiner Mannschaft ein riesiges Kompliment machen", sagte Leipzigs Trainer Frank Carstens (54). "Nach dem Ausfall von allen linken Rückraumspielern, die wir im Kader haben, war das heute eine moralisch und emotional sehr starke Leistung. Ich bin sehr stolz auf das Team, dass es wieder aufgestanden ist, sich dagegengestemmt und diesen Punkt noch mitgenommen hat."
Wofür dieser Punkt am Ende reichen wird, wisse man noch nicht: "Es sind noch zehn Spiele zu spielen", so Carstens. "Aber anfühlen tut es sich natürlich wie ein Punktverlust."
Kapitän Lukas Binder feiert 1000 Bundesliga-Treffer
Bester Werfer in den Reihen des SC DHfK war am Sonntag Franz Semper mit neun Treffern. Kurz vor Schluss hatte Leipzig durch ihn sogar noch die Chance gehabt, das Spiel mit einem Last-Second-Sieg zu beenden, doch der mutige Wurf des Nationalspielers wurde abgefälscht und landete knapp neben dem Kasten.
Zweitbester Werfer wurde Lucas Krzikalla mit sieben Toren. Besonders zu Beginn zählte der Rechtsaußen neben Semper zu den auffälligsten Akteuren und trug durch vier Treffer zur 9:7-Führung nach einer ersten Viertelstunde bei.
An dritter Stelle folgte Mannschaftskapitän Lukas Binder, der insgesamt viermal einnetzte und dabei seinen 1000. Treffer in der Handball-Bundesliga verbuchen konnte!
Nach der Länderspielpause empfängt der SC DHfK Leipzig am 29. März um 15 Uhr den ThSV Eisenach. In der Hinrunde hatten die Thüringer das Ostderby mit 27:31 für sich entscheiden können.
Titelfoto: PR/Klaus Trotter