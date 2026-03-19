DHfK Leipzig vor Bundesliga-Abstieg? Boss überrascht, "dass es die Jungs sehr weit wegschieben"

Leipzig - Wenn der wohl populärste Handball-Podcast des Landes eine Episode mit dem Titel "Leipzig im Abstiegskampf" veröffentlicht, ahnt man, dass es wirklich ernst ist. Zu Gast bei " Kretzsche & Schmiso " war DHfK -Geschäftsführer Karsten Günther (45).

Der Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig, Karsten Günther (45), kämpft mit seinem Verein in dieser Saison um die Erstklassigkeit. (Archivbild) © Picture Point/ Sven Sonntag

"Was würde Zweitliga-Handball für Leipzig bedeuten?", fragte Podcasthost und Ex-Nationalspieler Stefan Kretzschmar (53). "Wenn das wirklich passieren sollte, und so naiv können wir ja nicht sein, diesen Fall nicht mit einzuplanen, dann würden wir alles daran setzen, dass wir in der nächsten Saison der Bundesligist Nr. 19 sind und wieder hochgehen", antwortete Günther. "Mit den Menschen, mit dem Kern der Mannschaft, die dann da ist, und ein paar Nachjustierungen."

Er selbst spreche offen mit den Spielern über die Möglichkeit des Abstiegs und sei manchmal überrascht, dass seine Jungs dieses Szenario teils "sehr, sehr weit wegschieben" und überzeugt seien, den Klassenerhalt zu bewältigen.

"Das ist alles schön und gut, wenn wir daran glauben, aber wenn wir ab April oder Mai alle schweißgebadet aufwachen und nicht wissen, wie es ab dem 8. Juni weitergeht, falls es doch schiefgeht, dann gewinnen wir doch keine Spiele, wir müssen das vorher klären", so Günther. Genau diesen herausfordernden Dialog gelte es momentan zu führen.

"Die Jungs haben nur eine Handballkarriere, in der sie das Maximale herausholen wollen und müssen. Wir versuchen Lösungen zu finden, wie wir mit vielen auch weiterarbeiten können", sagte der Geschäftsführer des SC DHfK Leipzig.