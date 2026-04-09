Leipzigs Befreiungsschlag bleibt aus, einen Grund zur Freude gibt es dennoch

Leipzig - In einer nervenaufreibenden Begegnung hat der SC DHfK Leipzig am Donnerstagabend mit 29:34 (16:18) gegen Frisch Auf Göppingen verloren. Der so sehnlichst erwartete Befreiungsschlag blieb damit aus.

Jeder Treffer zwischen dem SC DHfK Leipzig und Frisch Auf Göppingen war hart umkämpft. © Picture Point / Roger Petzsche

Zu Beginn gab's dabei gleich zwei super Neuigkeiten: Bombac verlängert seinen Vertrag über die laufende Saison hinaus und Semper wurde pünktlich für die Partie fit, saß jedoch zunächst auf der Bank.

Frank Carstens vertraute zu Beginn auf Ebner im Tor und Hinriksson im linken Rückraum, der sogleich den ersten Treffer für Leipzig verbuchen konnte und auch sonst deutlich sicherer wirkte als zuletzt.

Der SC DHfK präsentierte sich agil und bissig in der Defensive, vergab jedoch in der Anfangsphase erneut zu viele aussichtsreiche Chancen. Ebner erwischte dafür einen starken Tag und wurde für jede Parade lautstark gefeiert. Göppingen kam derweil hauptsächlich über die Außenspieler und viele 7-Meter-Strafwürfe zum Torerfolg.

Keinem der beiden Teams gelang es jedoch im ersten Durchgang, sich kurzfristig mit mehr als drei Treffern abzusetzen, beim Stand von 16:18 ging es in die Kabine.