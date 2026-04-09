Leipzigs Befreiungsschlag bleibt aus, einen Grund zur Freude gibt es dennoch
Leipzig - In einer nervenaufreibenden Begegnung hat der SC DHfK Leipzig am Donnerstagabend mit 29:34 (16:18) gegen Frisch Auf Göppingen verloren. Der so sehnlichst erwartete Befreiungsschlag blieb damit aus.
Zu Beginn gab's dabei gleich zwei super Neuigkeiten: Bombac verlängert seinen Vertrag über die laufende Saison hinaus und Semper wurde pünktlich für die Partie fit, saß jedoch zunächst auf der Bank.
Frank Carstens vertraute zu Beginn auf Ebner im Tor und Hinriksson im linken Rückraum, der sogleich den ersten Treffer für Leipzig verbuchen konnte und auch sonst deutlich sicherer wirkte als zuletzt.
Der SC DHfK präsentierte sich agil und bissig in der Defensive, vergab jedoch in der Anfangsphase erneut zu viele aussichtsreiche Chancen. Ebner erwischte dafür einen starken Tag und wurde für jede Parade lautstark gefeiert. Göppingen kam derweil hauptsächlich über die Außenspieler und viele 7-Meter-Strafwürfe zum Torerfolg.
Keinem der beiden Teams gelang es jedoch im ersten Durchgang, sich kurzfristig mit mehr als drei Treffern abzusetzen, beim Stand von 16:18 ging es in die Kabine.
Leipzig bleibt Göppingen auf den Fersen
Leipzigs Coach brachte Mrkva zum Wiederanpfiff, der kurz darauf den ersten Strafwurf für den SC DHfK in dieser Begegnung entschärfen konnte.
Insgesamt wurde die Partie deutlich hitziger, wobei die Sachsen dem Gegner, wie so oft in dieser Saison, immer einen Schritt hinterherliefen. In der 47. Minute baute Göppingen den Vorsprung erstmals auf vier Treffer aus (23:27). Carstens reagierte, brachte Semper und Ebner.
Leipzig gab sich jedoch nicht auf und verkürzte in der 56. Minute nochmal auf 28:30.Doch nicht zuletzt die Körperlichkeit der Göppinger Defensive versperrte den Hausherren den Weg zum Tor.
Am Ende kam insgesamt einfach zu wenig aus dem Kollektiv und die desolate Chancenverwertung erledigte den Rest: Der SC DHfK Leipzig verliert vor 4509 Zuschauern mit 29:34 gegen Frisch Auf Göppingen.
Titelfoto: Picture Point / Roger Petzsche