Trotz Aufholjagd im Kellerduell: Befreiungsschlag für Leipziger Handballer bleibt aus

Wuppertal/Leipzig - Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag verpasst.

So richtig konnten sich die Leipziger Handballer über das Unentschieden nicht freuen. © IMAGO / Nordphoto

Das Team von Trainer Raul Alonso sicherte sich beim 28:28 (15:14) im Kellerduell beim Bergischen HC nach langem Rückstand aber zumindest einen Punkt.

Lucas Krzikalla war mit neun Toren der beste Werfer des SC DHfK, der mit 2:18 Punkten weiter hinter dem BHC (3:17) am Tabellenende rangiert.

Die Gastgeber fanden im Angriff schnell ihren Rhythmus und führten nach elf Minuten mit 7:5. In der Folge packten die Leipziger in der Defensive deutlich besser zu und gingen in einer kampfbetonten Partie beim 13:12 (28. Minute) erstmals in Führung.

In den zweiten Durchgang startete der BHC mit mehr Energie und setzte sich bis zur 44. Minute auf 22:19 ab. Diese Führung behauptete der BHC lange, tat sich gegen die 5:1-Abwehr der Gäste aber zunehmend schwer.