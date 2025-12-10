Die Arena steht kopf: Leipzig holt den ersten Liga-Sieg der Saison!

Leipzig - Im Kampf um den Klassenerhalt hat der SC DHfK Leipzig am Mittwochabend mit 29:27 (15:13) gegen den HSV aus Hamburg gewonnen! Vor 3810 Zuschauern gelang den Leipzigern am 16. Spieltag damit der erste Sieg der Saison in der Handball-Bundesliga. Mit einer kämpferischen Leistung überzeugten die Grün-Weißen über die gesamte Länge des Spiels und siegten verdient.

Lucas Krzikalla (8, SC DHfK Leipzig) mit Zug zum Tor. © BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer

Die Leipziger starteten durch gleich zwei starke Paraden von KeeperTomas Mrkva souverän ins Spiel. Doch in der dritten Minute kam Kapitän Lukas Binder beim Versuch, den Winkel für den gegnerischen Außen zuzustellen einen Schritt zu spät und sah rot - eine harte Auslegung der Situation durch die Schiris und ein früher Dämpfer für die Sachsen.

Im Anschluss entwickelte sich eine umkämpfte, körperbetonte Partie, in der vor allem die Defensivakteure beider Teams zu glänzen vermochten. Doch nach zehn Minuten lagen die Hausherren mit 6:3 in Führung.

Unkonzentriertheiten und einfach Ballverluste der Grün-Weißen brachten die Gäste aus der Hansestadt jedoch zurück ins Spiel. In der 16. Minute zog Leipzigs Coach Frank Carstens beim Stand von 7:7 das Time-Out und brachte dadurch wieder Ruhe in seine Mannschaft. Im Anschluss gaben die Hausherren den Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus der Hand.

Mit einer verdienten Führung von 15:13 für den SC DHfK ging es in die Halbzeitpause. Der erste Sieg der Saison lag in der Luft und damit ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt!