Die Arena steht kopf: Leipzig holt den ersten Liga-Sieg der Saison!
Leipzig - Im Kampf um den Klassenerhalt hat der SC DHfK Leipzig am Mittwochabend mit 29:27 (15:13) gegen den HSV aus Hamburg gewonnen! Vor 3810 Zuschauern gelang den Leipzigern am 16. Spieltag damit der erste Sieg der Saison in der Handball-Bundesliga. Mit einer kämpferischen Leistung überzeugten die Grün-Weißen über die gesamte Länge des Spiels und siegten verdient.
Die Leipziger starteten durch gleich zwei starke Paraden von KeeperTomas Mrkva souverän ins Spiel. Doch in der dritten Minute kam Kapitän Lukas Binder beim Versuch, den Winkel für den gegnerischen Außen zuzustellen einen Schritt zu spät und sah rot - eine harte Auslegung der Situation durch die Schiris und ein früher Dämpfer für die Sachsen.
Im Anschluss entwickelte sich eine umkämpfte, körperbetonte Partie, in der vor allem die Defensivakteure beider Teams zu glänzen vermochten. Doch nach zehn Minuten lagen die Hausherren mit 6:3 in Führung.
Unkonzentriertheiten und einfach Ballverluste der Grün-Weißen brachten die Gäste aus der Hansestadt jedoch zurück ins Spiel. In der 16. Minute zog Leipzigs Coach Frank Carstens beim Stand von 7:7 das Time-Out und brachte dadurch wieder Ruhe in seine Mannschaft. Im Anschluss gaben die Hausherren den Vorsprung bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus der Hand.
Mit einer verdienten Führung von 15:13 für den SC DHfK ging es in die Halbzeitpause. Der erste Sieg der Saison lag in der Luft und damit ein wichtiger Schritt zum Klassenerhalt!
Carstens als unermüdlicher Antreiber von der Seitenlinie
Nach dem Wiederanpfiff verteidigte Leipzig die Führung erbittert.
Der HSV blieb den Grün-Weißen jedoch stets auf den Fersen und verkürzte immer wieder auf zwei Treffer.
Carstens zeigte sich dabei als unermüdlicher Antreiber von der Seitenlinie und hatte seine Jungs an diesem Abend richtig gut auf die Hamburger eingestellt.
In der 43. Minute konnten die Sachsen die Führung beim Stand von 24:18 auf sechs Tore ausbauen und warfen alles in die Waagschale, um an diesem Abend als Sieger aus der Arena zu gehen.
Während der letzten Minuten hielt es kaum einen der anwesenden DHfK-Fans auf den Plätzen, lautstark unterstützen sie ihr Team von den Rängen und fieberten dem ersten Liga-Sieg der Saison entgegen. Und dann geschah es wirklich: Leipzig gewinnt mit 29:27 gegen den HSV aus Hamburg - was für ein Abend in der Quarter Back Immobilien Arena!
Titelfoto: BEAUTIFUL SPORTS/Jan Kaefer