Zwei frühe Rote Karten besiegeln Leipzigs Schicksal gegen Flensburg

Flensburg - Der SC DHfK Leipzig hat am Samstag deutlich mit 28:36 (18:18) gegen die SG Flensburg-Handewitt verloren. In einer ausverkauften GP JOULE Arena spielten die Sachsen vor 6300 Fans zunächst eine vielversprechende erste Hälfte, verloren im zweiten Durchgang jedoch den Zugriff auf die SG.

Trotz gleich zweier Roter Karten legte der SC DHfK Leipzig in der ersten Hälfte eine starke Leistung an den Tag. (Archivaufnahme) © Picture Point/ Sven Sonntag

DHfK-Trainer Frank Carstens musste kurzfristig auf den verletzten Mannschaftskapitän Lukas Binder in der Startaufstellung verzichten. Im Tor begann Domenico Ebner.

Leipzig startete offensiv mit viel Tempo und verteidigte leidenschaftlich. In der 6. Minute gab es dann jedoch den ersten Dämpfer: Die Hand von Moritz Preuss traf Flensburgs Grigic im Gesicht und der Kreisläufer des SC DHfK wurde mit Rot auf die Tribüne verbannt.

Die Grün-Weißen ließen sich davon aber nicht aus dem Tritt bringen und lagen in der 16. Minute etwa mit 10:9 vorn. Nerven bewies bis dahin vor allem Leipzigs Franz Semper, der von den SGF-Fans bei jeder Ballberührung gnadenlos ausgepfiffen wurde und trotzdem mehrmals einnetzte.

In der 25. Minute (15:15) kam es dann ganz bitter für den SC DHfK: Bogojevic sah nach einem Foul ebenfalls die Rote Karte. Dabei war der Schwede bis zu diesem Zeitpunkt mit sechs Toren und zwei Assists das Fundament des soliden Leipziger Auftritts. Trotz dieser beiden Tiefschläge zeigten sich die Sachsen kämpferisch und erarbeiteten sich ein 18:18-Unentschieden zum Ende des ersten Durchgangs, auch weil Flensburg offensiv wenig Kreativität zeigte.