"Gisli annähernd abgemeldet": SCM-Coach Wiegert lobt defensive Arbeit des BHC

Wuppertal - Mit einer konzentrierten Schlussphase konnte der SC Magdeburg am Sonntag noch knapp mit 27:25 (11:11) auswärts gegen den Bergischen HC gewinnen. Die abstiegsbedrohten Wuppertaler überzeugten mit einer spielerischen Leidenschaft und defensiven Qualität, die SCM-Coach Bennet Wiegert (44) anscheinend erwartet hatte.

Besonders in der Anfangsphase des Spiels hatte Bennet Wiegerts (44) Team Probleme. © Frank Molter/dpa

"Nein, ich bin nicht überrascht von der Leistung gewesen. Ich hab den BHC jetzt öfter gesehen und bin der Meinung, dass sie einen guten Handball spielen und ein enormes Kämpferherz an den Tag legen", äußerte sich Wiegert in der PK nach dem Spiel. Seine Mannschaft hatte besonders in der ersten Hälfte enorme Probleme, das eigene Angriffsspiel durch zu bekommen.

Das lag laut ihm aber auch an den gut eingestellten Gegnern: "Wir sind heute auf eine Mannschaft getroffen, die das in der Verteidigung überragend gemacht hat und Gisli [Anm. d. Red.: Kristjansson] annähernd abmeldet. Sie haben uns das Leben extrem schwer gemacht."

Wiegert weiß, dass die Partie nach dem Unentschieden in Hälfte zwei auch gut und gerne in beide Richtungen hätte verlaufen können: "Ich bin extrem erleichtert, dass wir die zwei Punkte mit nach Magdeburg nehmen, denn es hat auch nicht viel gefehlt, hier Punkte zu verlieren."

Für die Elbestädter steht jetzt erst einmal eine Ruhephase an, die nächste Partie hat es dann aber in sich. Am 28. März treffen die Grün-Roten im Topspiel zu Hause auf die Füchse aus Berlin.