13.06.2026 14:20 Handball-Champions-League im Liveticker: Letzten 15 Minuten in packendem Krimi

Handball-Champions-League im Liveticker: Die letzten 15 Minuten des Spiels beginnen und alles deutet darauf hin, dass es hier in einen Krimi geht.

Von Thorben Latzel

Köln - Ab heute steigt das Final Four der Handball-Champions-League in Köln. Um 15 Uhr geht's dabei gleich mit einem deutschen Kracher los.

Das Duell des SC Magdeburg gegen die Füchse Berlin ist gleichzeitig das Vorjahres-Endspiel. Damals behielten die Magdeburger die Oberhand und gewannen die Champions League mit 32:26. Wir berichten für Euch im Liveticker von einem der wichtigsten Spiele der Saison.

16.22 Uhr: Und diesen kann Magnusson zur 33:32-Führung nutzen.

16.21 Uhr: Die Füchse kommen mit dem Schrecken davon. Es gibt nur Siebenmeter und eine Zwei-Minuten-Strafe für Herburger.

16:21 Uhr: Aktuell checken die Schiedsrichter eine mögliche rote Karte für Berlin.

16.17 Uhr: SC Magdeburg dreht das Spiel

Der SC Magdeburg geht zum ersten Mal in diesem Halbfinale in Führung! Und das dank Sergey Hernández, welcher einen optimistischen Wurfversuch der Füchse parieren kann. Auf der anderen Seite trifft der SCM zum 32:31.

16.16 Uhr: Alles deutet darauf hin, dass die Entscheidung hier in den letzten Sekunden fallen wird. Beide Mannschaften schenken sich nichts und es geht mit einem 31:31 in die letzten 13 Minuten.

16:12 Uhr: Jetzt auch die Füchse mit einem Fehler, welchen Magdeburg direkt ausnutzen kann: Nach eigenem Treffer können die Elbestädter den Ball in eigener Defensive klauen und gleichen dann per Siebenmeter zum 29:29 aus.

16:10 Uhr: Aktuell steht es 27:29 aus Sicht der Magdeburger, die wieder besser ins Spiel gefunden haben. Momentan können die Füchse die Führung allerdings konstant bei zwei Toren halten.

16:09 Uhr: 20.122 Zuschauer sind in der Lanxess Arena zu Gast. Das wurde gerade auf dem Videowürfen eingeblendet.

16:06 Uhr: Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit sind vorbei und die Ähnlichkeit zu Hälfte eins ist unverkennbar. Es geht Hin und Her, beide Mannschaften agieren auf einem extrem hohen Niveau und verzeihen keinen einzigen Fehler.

16.02 Uhr: Magdeburg ist voll im Spiel! Durch einen Siebenmeter, herausgeholt von Felix Claar, kann der SCM auf 23:24 stellen und ist wieder bis auf ein Tor dran.

15.59 Uhr: Sergey Hernández mit Monster-Parade

Nach einem erfolglosen Angriff des SCM rennt Gidsel alleine auf das Magdeburger Gehäuse zu und ist drauf und dran auf eine Vier-Tore-Führung zu stellen. Stattdessen packt Sergey Hernández eine Monster-Parade aus und die Grün-Roten bekommen ihren Angriff durch, sodass es jetzt 21:23 steht.

15.57 Uhr: Es geht direkt so weiter, wie es aufgehört hat. Der SC Magdeburg kann zwar zwei Treffer der Füchse schnell kontern, doch nach dem dritten bekommt wieder Berliner-Keeper Lasse Ludwig die Finger an den Ball.

15.55 Uhr: Zweite Halbzeit startet

Weiter geht es in diesem sehr aufregenden deutschen Duell im Champions League Halbfinale.

15.42 Uhr: Unterhaltsame erste Hälfte macht Lust auf mehr

In einem Duell auf sehr hohem Niveau geht der SC Magdeburg mit 17:19 in die Kabine. Noch ist für die Mannschaft von Bennet Wiegert alles offen, denn sie bleiben am Bundesliga-Konkurrenten dran und schaffen es das eigene Spiel immer mehr durchzuziehen. Im zweiten Durchgang wird es jetzt auch auf Sergey Hernández und Matej Mandic ankommen. Die beiden Torhüter kommen insgesamt erst auf zwei Paraden.

15.39 Uhr: Halbzeit in diesem CL-Halbfinale

Der letzte Moment in der ersten Halbzeit gehört Tim Hornke, der aus spitzem Winkel mit großartiger Technik zum 17:19 verkürzen kann.

15.38 Uhr: Drei-Tore-Führung für die Füchse

Der SCM ist im Angriff zu behäbig und verpasst dann auch noch die Rückwärtsbewegung, wodurch die Hauptstädter mit 18:15 in Führung gehen können.

15.33 Uhr: Auch bei den Berlinern jetzt der Torwartwechsel, der sich sofort auszahlt: Lasse Ludwig pariert zwei SCM-Angriffe hintereinander.

15.30 Uhr: Erste Auszeit von Bennet Wiegert. Die Elbestädter können nach 23 Minuten auf ein 14:15 stellen und lassen die Hauptstädter nicht davon ziehen. "Jungs, ruhig bleiben und weitermachen", war Wiegert zu vernehmen.

15.26 Uhr: 20 Minuten sind vorbei und in den letzten Minuten haben die Füchse etwas besser ins Spiel gefunden. Insbesondere Mathias Gidsel wurde immer mehr in Szene gesetzt. Magdeburg kann den zweifachen Rückstand (12:14) aktuell nicht verkürzen.

15.23 Uhr: SCM mit erstem Torwartwechsel

Mittlerweile ist Matej Mandic für Sergey Hernández zwischen den Pfosten der Grün-Roten.

15.21 Uhr: Erste Zwei-Tore-Führung für die Füchse

So schnell geht es in diesem Topspiel: Nachdem Füchse-Keeper Dejan Milosavljev einen Angriff der Elbestädter abwehren konnte, sorgt av Teigum auf der anderen Seite für die doppelte Führung (8:10).

15.20 Uhr: Vom Pfosten an den Rücken und zurück ins Tor: Omar Ingi Magnusson hat beim Siebenmeter Glück und sorgt für das 8:8-Unentschieden.

15:19 Uhr: Jetzt geht es ganz fix. Beide Mannschaften drücken enorm auf das Tempo und kontern mit schnellen Gegenstößen die Treffer des Gegners. 7:8 aus Magdeburger Sicht.

15.18 Uhr: Nach den ersten elf Minuten ist es das erwartet enge Spiel (5:5). Beide Mannschaften finden die Wege in der Offensive, in der Abwehr geht es extrem körperlich zu.

15.16 Uhr: Zauberstunde im Berliner Angriff: Gidsel wirft den Ball auf Andersson, der das Spielgerät im Sprung fängt und eiskalt einwirft.

15.14 Uhr: Erste Zwei-Minuten-Strafe in diesem Spiel. Der Magdeburger Jonsson schubst Gidsel zu intensiv von hinten und muss auf der Bank Platz nehmen.

15.12 Uhr: Die Elbestädter drehen das Spiel! Nach einem misslungenen Versuch von Mathias Gidsel kann Tim Hornke das 3:2 machen.

15.08 Uhr: Jetzt ist auch der SCM auf der Anzeigetafel. Einen abgefangenen Angriff der Füchse kann Magdeburg direkt für einen Umschaltmoment nutzen. Matthias Musche trifft zum 1:1.

15.05 Uhr: Der erste Treffer dieses Halbfinals geht auf das Konto der Füchse. Im Gegenzug tun sich die Grün-Roten noch sehr schwer durch die stabile Abwehr der Berliner zu kommen.

15.04 Uhr: Ein langer erster Angriff des SC Magdeburg führt am Ende zu einem verzweifelten Wurfversuch, der nichts einbringt. Es beginnt direkt sehr körperlich.

15 Uhr: Anwurf im Champions League Halbfinale

Anwurf in der Lanxess Arena! Die Neuauflage des letztjährigen Finals läuft. Für eine Mannschaft geht der Traum am Ende des Tages weiter.

14.53 Uhr: Eröffnungsfeier und Einläufe der Teams

Nach einer musikalischen Einlage findet jetzt der Einlauf der Spieler statt. Es herrscht eine elektrisierende Atmosphäre in der Kölner Lanxess Arena.