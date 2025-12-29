SCM-Trainer Wiegert mit Kampfansage: "Versuchen, den nächsten Schritt zu machen"

Magdeburg - Trainer Bennet Wiegert (43) vom Champions-League-Sieger SC Magdeburg schickt nach einem fast perfekten Jahr 2025 eine Kampfansage an die Konkurrenz.

SCM-Trainer Bennet Wiegert (43) blickt stolz auf die vergangene Saison. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

Der 43-Jährige blicke "mit einem guten Gefühl auf das Jahr 2025. Trotzdem werden wir 2026 versuchen, uns wieder weiterzuentwickeln und den nächsten Schritt zu machen", sagte Wiegert der Deutschen Presse-Agentur, "Verbesserungsmöglichkeiten gibt es natürlich immer, auch bei mir selbst."

Allerdings habe seine Mannschaft fast durchweg mit Leistung überzeugt und die durchwachsene Hinrunde der Spielzeit 2024/2025 vollends kompensiert.

"Wenn ich so auf das Jahr schaue, muss ich mich schon manchmal kneifen und mich fragen, ob es denn überhaupt noch Steigerungsformen gibt. Das, was wir in diesem Jahr geleistet haben, ist sensationell", so der 43-Jährige.

Dabei schmerzt den Trainer die knapp verpasste deutsche Handball-Meisterschaft mit einem Punkt Rückstand auf die Füchse Berlin immer noch.