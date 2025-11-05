SC Magdeburg im Pokalviertelfinale: Kantersieg gegen Großwallstadt

Elsenfeld - Handball-Bundesligist SC Magdeburg hat das Viertelfinale des DHB-Pokals erreicht.

Philipp Weber (am Ball, 33) war mit acht Toren Magdeburgs bester Spieler. (Archivfoto) © Hendrik Schmidt/dpa

Bei Zweitligist TV Großwallstadt gewannen die Elbestädter standesgemäß mit 45:27 (23:11). Bester Magdeburger Schütze war Philipp Weber (33) mit acht Toren.

Der Favorit aus Magdeburg begann konzentriert, führte früh mit drei Treffern (4:1/5.). Großwallstadt arbeitete sich in die Partie, profitierte dabei von gelegentlichen Konzentrationsschwächen des SCM, doch Magdeburg stellte auf 10:5 (13.).

Die Spielkontrolle zu übernehmen, gelang den Elbestädtern aber weiterhin nicht, zu häufig waren Ballverluste und technische Fehler.

Folgerichtig forderte SCM-Trainer Bennet Wiegert (43) "mehr Intensität" in einer Auszeit - und Magdeburg zog per 8:2-Lauf bis zur Pause davon.

Nach der Pause wechselte der SCM auf einigen Positionen, verschaffte Torwart Matej Mandic (23) und Kapitän Christian O'Sullivan (34) Spielpraxis. Auch wenn Großwallstadt minimal verkürzte, blieb der SCM klar in der Kontrolle (26:15/36.).