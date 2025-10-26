SC Magdeburg zittert sich in Hannover zum Sieg

Hannover - Handball -Bundesligist SC Magdeburg gewinnt in Hannover vor 9900 Zuschauern das vierte Spiel in acht Tagen. Magdeburg bleibt mit nur einem Minuspunkt erster Verfolger von Tabellenführer Flensburg.

Der SC Magdeburg und Magnus Saugstrup Jensen (r.) verzweifelten lange am Hannover-Keeper. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa

Der SC Magdeburg hat in der Handball-Bundesliga wichtige Auswärtspunkte geholt. Bei Hannover-Burgdorf siegten die Elbestädter.

Drei Magdeburger waren beim 24:22 (8:8) mit je vier Treffern beste Schützen ihres Teams. Der SCM bleibt damit in der Liga ungeschlagen.

Beide Teams begannen nervös. Magdeburg scheiterte an Torwart Simon Gade - auch doppelt per Siebenmeter, Hannover produzierte technische Fehler (2:2/10.).

In einer torarmen Partie griff SCM-Trainer Bennet Wiegert zur Auszeit, forderte mehr klare Abschlüsse. Doch die Elbestädter taten sich weiter schwer, fanden nicht zu ihrem Spiel. Immerhin funktionierte die Magdeburger Deckung, hielt das Unentschieden.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Gade das große Problem des SCM, doch Hannover fand ebenso selten Lücken in Magdeburgs Deckung. Die Elbestädter schafften es schließlich, sich einen Drei-Tore-Vorsprung zu erarbeiten.