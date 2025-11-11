SCM: Spitzenspiel im Hinterkopf, Zagreb im Vordergrund

Magdeburg – Das Spitzenspiel in der Handball -Bundesliga zwischen der SG Flensburg-Handewitt und dem SC Magdeburg stört SCM-Tainer Bennet Wiegert in der Vorbereitung auf die kommende Partie in der Champions League .

Für Magdeburgs Spieler Matej Mandić (23, l.) ist es ein besonderes Spiel - da er ursprünglich für das andere Team spielen sollte. (Archivbild) © Hendrik Schmidt/dpa

"Erst steht Zagreb an, danach freuen wir uns auf Flensburg", sagte der 43-Jährige vor dem Heimspiel gegen die Kroaten am Mittwoch (20.45 Uhr) sowie dem Auswärtsspiel im hohen Norden am Samstag (20.00 Uhr/jeweils Dyn).

Während der Titelverteidiger mit zwölf Punkten nach sechs Spielen verlustpunktfrei die Gruppe B der Champions League anführt, wartet der kroatische Meister noch auf den ersten Punktgewinn.

Von klar verteilten Rollen will Wiegert aber deshalb nicht sprechen.

"Zagreb hat eigentlich einen Kader, der punkten könnte. Aber es ist ihm nicht gelungen", sagte der Trainer, der besonders auf vier "exzellente Kreisläufer" verweist, "es wird wie immer ein hartes Stück Arbeit werden, um unsere Stärken durchzudrücken."

Ein besonderes Spiel ist es für Matej Mandic. Der 23 Jahre alte Torhüter war erst im August nach Magdeburg gekommen und sollte eigentlich mit Zagreb den Titel in der heimischen Liga verteidigen.

"Das ist ein sehr emotionales Spiel für mich und etwas sehr Besonderes", wird der Torhüter auf der Magdeburger Webseite zitiert.