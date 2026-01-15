SCM-Star Lukas Mertens vor EM-Auftakt gegen Österreich: "Das wird eine Knalleraufgabe"

Magdeburg - Heute startet die Handball-Europameisterschaft 2026 der Männer in Dänemark, Schweden und Norwegen. Deutschlands Auftaktgegner wird alles andere als ein Selbstläufer. Mit von der Partie: Lukas Mertens (27) vom SC Magdeburg .

Für Lukas Mertens (29) geht es an diesem Donnerstag gegen Österreich los. © Frank Molter/dpa

Um 20.30 Uhr geht es für das DHB-Team und Mertens los. Der Linksaußen möchte einen Start nach Maß hinlegen und braucht dafür einen Sieg gegen Österreich. Einfach wird das in seinen Augen allerdings nicht.

"Wir haben die schwerste Gruppe, das wird eine Knalleraufgabe", so der 27-Jährige im ARD-Interview über die kommende Gruppenphase. Neben Österreich geht es für Deutschland gegen Spanien und Serbien.

Der 29-Jährige kommt beim SCM bisher auf 51 Tore in nur 19 Spielen und befindet sich in einer sehr starken Form.

Sein größter Erfolg mit der Nationalmannschaft bleibt die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2024.