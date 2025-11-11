SCM-Trainer Wiegert: Anschlag wird ein Leben lang begleiten

Magdeburg - Für Trainer Bennet Wiegert vom Handball -Bundesligisten SC Magdeburg ist der kommende Jahrestag des Anschlags auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt mit sechs Toten und über 300 Verletzten kein punktuelles Ereignis.

SCM-Trainer Bennet Wiegert (43) merkt, dass zum baldigen Jahrestag des Anschlags einiges hochkommt. © Hendrik Schmidt/dpa

"Dieses Thema wird uns das ganze Leben lang begleiten", sagte der 43-Jährige in einer Medienrunde.

Am Montag begann der Prozess gegen den Angeklagten Taleb al-Abdulmohsen in Magdeburg.

Der aus Saudi-Arabien stammende Mann war am 20. Dezember 2024 mit einem Mietwagen über den Weihnachtsmarkt gerast.

Die Anklage wirft ihm unter anderem vollendeten Mord in sechs Fällen und versuchten Mord an weiteren 338 Menschen vor.