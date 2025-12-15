Sieben Sekunden vor Schluss! SC Magdeburg rettet Sieg in Gummersbach

Magdeburg - Tabellenführer SC Magdeburg ist in der Handball -Bundesliga haarscharf an der ersten Saisonpleite vorbeigerutscht. Beim VfL Gummersbach siegten die Elbestädter mit 32:31 (17:16).

Omar Ingi Magnusson (28) holtr elf Tore für den SCM beim Match gegen Gummersbach. © Marius Becker/dpa

Bester Magdeburger Schütze war Omar Ingi Magnusson (28) mit elf Toren.

In den Anfangsminuten vergab der SCM einige Würfe, drehte dann aber mit drei Toren in vierzig Sekunden das Spiel erstmals in seine Richtung (3:1/6.).

Insgesamt häuften sich Ungenauigkeiten. So glich Gummersbach aus, doch Magdeburg setzte sich erneut auf zwei Tore ab. Gummersbach hatte auch darauf eine Antwort und so ging der Tabellenführer nur mit einem Tor Vorsprung in die Pause.

Nach der Pause traf Magnusson gleich viermal für den SCM hintereinander, Magdeburg führte wieder mit drei Toren (21:18/34.). Danach trafen beide Teams fünf Minuten gar nicht, produzierten Lattentreffer, Fehlwürfe oder technische Fehler.

Magdeburg hielt seine Führung, hatte aber mit dem Rückraum der Gastgeber große Probleme, so dass Gummersbach schließlich die Partie wieder drehte (25:27/52.).