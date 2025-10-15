Sieg in Ungarn: SC Magdeburg bleibt weiterhin ohne Punktverlust

Der SC Magdeburg hat in der Handball Champions League einen weiteren Sieg errungen. Damit ist die Mannschaft weiterhin ohne Punktverlust auf Titelkurs.

Von Malte Zander

Szeged (Ungarn) - Handball-Bundesligist SC Magdeburg bleibt in der Champions League ohne Punktverlust.

Oscar Bergendahl (30, am Ball) war mit sieben Toren der beste Spieler des SCM. (Archivbild)
Oscar Bergendahl (30, am Ball) war mit sieben Toren der beste Spieler des SCM. (Archivbild)  © Khaled Elfiqi/dpa

Beim ungarischen Vertreter Pick Szeged siegte der SCM mit 34:30 (18:15). Bester Magdeburger Torschütze war Oscar Bergendahl (30) mit sieben Toren. Mit 10:0 Punkten führt Magdeburg Gruppe B weiter souverän an.

In der stimmungsvollen Arena agierten beide Seiten zunächst auf Augenhöhe, doch zwei Paraden von Sergey Hernandez (30) im SCM-Tor hintereinander nutzte Magdeburg zur Zwei-Tore-Führung (6:4/9.).

Die Magdeburger agierten in der Offensive klar und ließen kaum Gelegenheiten aus. Dennoch verpassten sie es zunächst, die Führung weiter auszubauen.

Kurz vor Ende der Halbzeit führten die Grün-Roten erstmals mit vier Toren, mussten mit der Pausensirene aber noch einen Gegentreffer hinnehmen.

Die Ungarn kamen verbessert aus der Pause, stellten die Gäste-Angreifer vor mehr Probleme - erst in der 39. Minute gelang das erste SCM-Tor. Szeged verkürzte langsam, stellte beim 19:20 (42.) den Anschluss wieder her.

Doch zwei Überzahlsituationen in der Folge nutzte Magdeburg für einen vorentscheidenden Vier-Tore-Vorsprung (27:23/48.).

Szeged versuchte sich an schnellen Abschlüssen, machte aber zu viele Fehler. Diese nutzte der SCM, um die Führung noch auszubauen.

