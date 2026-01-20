Tragischer Hintergrund: Darum spielte Deutschland-Gegner mit nur einem Auge
Magdeburg - Er war im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland in viele Zweikämpfe verwickelt: Antonio Serradilla (27), kommender Neuzugang beim SC Magdeburg. Dabei fiel auf, dass der 27-jährige Spanier als einziger Profi eine Sportbrille trägt. Doch was hat es damit auf sich?
Während seiner Saison beim spanischen Erstligisten BM Logroño La Rioja sollte sich die Karriere von Antonio Serradilla auf den Kopf stellen. Im April 2021 löste sich die Netzhaut an seinem rechten Auge, die Ärzte entdeckten einen Tumor.
Der damals 22-Jährige entschied sich dafür, das betroffene Auge operativ entfernen zu lassen, anstatt mehrere kleine Eingriffe vorzunehmen, bei denen es ein Rückfall-Risiko gegeben hätte. Die OP verlief ohne Schwierigkeiten und nur fünf Monate später stand Serradilla wieder auf dem Feld.
Dass er weiterhin auf diesem Niveau agieren kann, sieht er alles andere als selbstverständlich an: "Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich noch Handball spielen kann. Ich danke Gott dafür", sagte er der Bild.
Mit zwei Siegen und einer Niederlage in der Gruppenphase der EM, steht der 27-Jährige mit Spanien jetzt in der Hauptrunde.
Welche Aufgabe hat "Serra" beim SCM?
2024 kam er erstmals zum SC Magdeburg, bevor er, mit dem Champions-League-Titel in der Tasche, nach einer Saison zum TVB Stuttgart wechselte. Doch der Kontakt zum Trainerteam brach nie ganz ab und in der kommenden Saison ist Serradilla wieder an alter Wirkungsstätte zurück.
Der 27-Jährige gab sein Profidebüt in Spanien im Jahr 2018 und kommt mittlerweile auf 22 Nationalspiele im spanischen Trikot, wobei er als linker Rückraumspieler 15 Tore erzielen konnte. Er ist 1,98 Meter groß und gilt als Abwehrspezialist.
Beim TVB Stuttgart kam der Defensivakteur allerdings auch im Angriff zum Einsatz und hat seine offensiven Fähigkeiten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Für den SC Magdeburg ist er auch wegen seiner Variabilität so wertvoll.
Ob SCM-Coach Bennet Wiegert (43) diese Flexibilität nutzen wird und Serradilla auch im Angriff einsetzen wird, ist noch unklar.
Titelfoto: Sina Schuldt/dpa