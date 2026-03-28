Vorentscheidung der Meisterschaft? SCM gewinnt enges Topspiel gegen Füchse Berlin

Magdeburg - Ekstase in Magdeburg! Im Topspiel zwischen dem SC Magdeburg und den Füchsen Berlin gehen die Elbestädter als Sieger hervor. Beim 35:33-Sieg (15:15) wuchs besonders Schlussmann Matej Mandic über sich hinaus. Der SCM kann seine Tabellenführung mit diesem Erfolg ausbauen und macht einen riesigen Schritt Richtung Meisterschaft.

Mit dem Sieg gegen Berlin baut der SCM seine Tabellenführung weiter aus. © Ronny Hartmann/dpa-Zentralbild/dpa

In der ersten Hälfte hatte der SC Magdeburg extreme Probleme mit seiner Chancenverwertung, auch aufgrund eines Berliner Keepers, der einen Sahnetag erwischte. Acht Paraden hatte Dejan Milosavljev in den ersten 30 Minuten vorzuweisen. Insbesondere in den Siebenmetern verzweifelte der SCM: Nur zwei ihrer sieben Freiwürfe trafen die Magdeburger in der ersten Hälfte.

Beim 6:8 nahm Bennet Wiegert dann die erste Auszeit. "Jungs, wir können ganz entspannt bleiben. Aber wir müssen jetzt mehr in der Intensität gewinnen. Uns fehlen Kleinigkeiten, aber die müssen jetzt kommen. Ich möchte bitte, dass ihr noch finaler werdet", war der Coach im TV zu hören.

Und trotz der anfänglich mangelhaften Chancenverwertung blieben die Grün-Roten immer an den Berlinern dran. Die Abwehr hatte Mathias Gidsel immer besser im Griff und auch der Angriff funktionierte mit fortschreitender Dauer erfolgreicher. Zum Halbzeitpfiff ging es deshalb mit einem verdienten 15:15-Unentschieden in die Kabinen.

Es war genau das Duell auf Augenhöhe, welches Experten und die Verantwortlichen der beiden Teams erwartet hatten. "Das ist ein fantastisches Spiel bisher", sagte Nationaltrainer Alfreð Gíslason in der Halbzeit.