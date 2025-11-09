Nächste Niederlage für den FCM: SC Paderborn setzt Siegesserie fort

Magdeburg - Der SC Paderborn hat sich die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga zurückerobert.

Tjark Scheller (SC Paderborn 07, r.) sorgte durch eine Grätsche fast für einen Handelfmeter. © Andreas Gora/dpa

Die Mannschaft von Trainer Ralf Kettemann gewann beim Liga-Schlusslicht 1. FC Magdeburg mit 1:0 (1:0) und verbuchte den achten Sieg hintereinander im Unterhaus.

Sebastian Klaas (9.) erzielte vor 21.654 Zuschauern das Tor für die Ostwestfalen, die nun zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger FC Schalke 04 haben.

Magdeburg bleibt auf dem letzten Platz.

Die weiterhin im Amt bleibenden Interims-Trainer Petrik Sander und Pascal Ibold brachten gleich sechs neue Spieler in der FCM-Startelf.

Kettemann nahm nur einen Wechsel vor.