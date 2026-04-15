15.04.2026 11:10 Herzschlag-Finale bei Ultralauf: Nach 483 gelaufenen Kilometern gibt es einen Sieger

Nach 73 Stunden und 483 gelaufenen Kilometern ging der diesjährige "Go One More"-Ultra zu ende. Mark Dowdle siegte, Kendall Picado Fallas wurde Zweiter.

Von Nick-Fabrice Vetter

Austin (Texas) - Der erbitterte Zweikampf ist vorbei. Nach mehr als drei Tagen des Laufens gaben die Beine von Kendall Picado Fallas (22) einfach auf. Er verlor knapp den Wettlauf gegen die Uhr. Sein Kontrahent Mark Dowdle (28) kürt sich zum einzigen Finisher und somit auch zum Sieger des diesjährigen "Go One More"-Ultra Marathons auf der Bare Ranch in Texas.

Nach 73 Stunden und 483 gelaufenen Kilometern endete das Duell der beiden Ultra-Athleten Kendall Picado Fallas (22, l.) und Mark Dowdle (28). © Fotomontage: Screenshot: instagram.com/mark.dowdle, Screenshot: instagram.com/kendallpfx Die Hoffnung aller deutschen Fans des Extremsports platzte bereits einen Tag zuvor, als Kim Gottwald (22) nach 58 Runden in 58 Stunden das Rennen abbrechen musste. Gemeinsam mit dem US-Amerikaner Harvey Lewis (50) – einer lebenden Legende des Ultra-Sports, der selbst mit 108 Runden den Backyard-Weltrekord hält – teilt sich Gottwald den "dritten Platz". Doch wie bei jedem Backyard-Ultra beginnt das wahre Rennen erst, wenn nur noch zwei Läufer auf der Strecke sind. Über weitere 15 Runden hinweg lieferten sich der Puerto-Ricaner und der US-Amerikaner ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wobei sie die sogenannte "Cut-Off-Time" – also die Zeit, die sie einhalten mussten, um nicht disqualifiziert zu werden – nur um Sekunden erreichten. Der Veranstalter "Bare Performance Nutrition" startete jede Runde, ungefähr zehn Minuten vor der vollen Stunde, einen Livestream, damit die Zuschauer den Zieleinlauf und den Start der neuen Runde mitverfolgen konnten. Sport Susen Tiedtke und Hendrik Dreekmann: Ex-Sporttraumpaar verliert geliebten Sohn Max (†17) Bereits eine Runde vor dem Ende spielten sich aufregende Szenen auf der Ranch im texanischen Outback ab.

Beide Läufer waren kurz vor Disqualifikation

Das Rennen wurde stark von heftigen Unwettern heimgesucht. Der starke Regen setzte die Feldwege teils knietief unter Wasser. Das Rennen war zu großen Teilen eine echte Schlammschlacht. (Symbolfoto) © Christoph Reichwein/dpa

Es waren nur noch wenige Minuten auf der Uhr und noch keiner der beiden Läufer war in Sichtweite. Niemand wusste, wo die beiden waren und erste Versorgungsfahrzeuge starteten, um den Kurs nach den beiden Extremsportlern abzusuchen. Dann sah man die beiden Männer in der Ferne – Seite an Seite liefen sie dem Ziel entgegen, wohl wissend, dass die Cut-Off-Time ihnen dicht auf den Fersen war. Die anwesenden Zuschauer brüllten und schrien und feuerten die beiden an. Letztendlich schafften es beide, die Runde innerhalb von 59 Minuten und 47 Sekunden zu beenden. Doch die Uhr bei einem Backyard-Ultra hält niemals an. Kendall und Harvey bekamen nur etwas Verpflegung von ihrer Crew in die Hand gedrückt und mussten sofort wieder los auf die Strecke.

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