Drama beim Ultralauf: Nach 388 Kilometern ist für Kim Gottwald der Traum vorerst geplatzt

Austin (USA) - Er kam, um etwas zu schaffen, was noch nie jemand in seinem Alter geschafft hat. Über mehrere Tage hinweg lief Extremsportler und Influencer Kim Gottwald (22) jede Stunde aufs Neue dieselbe Strecke. Immer und immer wieder dieselben 6,706 Kilometer und das so lange, bis nur noch ein Läufer ins Ziel kommt - das steckt hinter dem diesjährigen "Go One More"-Ultra-Marathon.

Viele der Athleten haben sich auf eine Hitzeschlacht mit Temperaturen jenseits der 40 Grad vorbereitet. Einige Läufer scherzen, dass der diesjährige "Go One More"-Ultra vielmehr einem Duathlon, bestehend aus Schwimmen und Laufen, gleicht als einem Marathon. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Als der US-amerikanische Fitnessunternehmer Nick Bare (35) im vergangenen Jahr die Teilnehmer für den anstehenden "Go One More"-Ultra in einem Instagram-Livestream vorlas, ahnte noch niemand, welche Wellen das doch so kleine Lauf-Event aus Austin (Texas) in Deutschland schlagen würde. Denn einer der zufällig gezogenen Wildcard-Teilnehmer war der damals noch unbekannte Lauf-Influencer Kim Gottwald aus Bochum.

Und so geschah es, dass durch einen Livestream des Events immer mehr Leute auf den jungen Sportler aufmerksam wurden. Am Ende verfolgten mehr als 200.000 Fans den jungen Deutschen - der 22-Jährige schaffte es sogar, den Ultra-Lauf nach unfassbaren 57 Runden - das entspricht rund 382 Kilometer - zu gewinnen (auch wenn er nicht der letzte Läufer auf der Strecke war, sondern das Rennen aufgrund eines Tornados abgebrochen werden musste).

Nach dem "Go One More"-Ultra nahm die Karriere von Kim jedoch erst so richtig Fahrt auf. Im Oktober des vergangenen Jahres veranstaltete er gemeinsam mit dem Ex-Fußballer und Weltmeister André Schürrle einen eigenen Ultra-Marathon im Backyard-Format. Auch hier ging Kim nach sage und schreibe 67 Runden und 448,9 Kilometern schließlich als Sieger hervor. Das Ziel für den diesjährigen "Go One More"-Ultra auf der Bare-Ranch in Texas war für den Bochumer klar: Er wollte als jüngster Athlet überhaupt die Benchmark von 100 Runden knacken. Das entspricht einer Distanz von über 670 Kilometern!

Auf seinem Instagram- und YouTube-Kanal ließ Kim seine Fans an seinem harten Training teilhaben. Selbst auf die texanische Hitze bereitete sich der 22-Jährige vor, indem er beispielsweise mit einem Saunaanzug sein Lauftraining absolvierte.

Doch am Ende sollte es genau diese Hitze sein, die seinen Traum - zumindest vorerst - zum Platzen bringt.