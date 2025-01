Weil seine Affäre öffentlich auspackte: Boateng-Verlobte erhebt schwere Vorwürfe gegen den Fußball-Star

Weil seine Affäre öffentlich auf Instagram auspackte, erhebt nun die Verlobte von Jérôme Boateng, Rebecca Silvera, schwere Vorwürfe gegen den Fußballer.

Von Tina Hofmann

Linz (Österreich) - Fast genau vor einem Jahr hatte die Freundin von Jérôme Boateng (36), Rebecca Silvera (38), eine beunruhigende Nachricht auf Instagram geteilt, in der sie von "Hölle" und "Lüge" sprach. Gewidmet waren diese Zeilen wohl schon damals dem Fußball-Weltmeister von 2014. Nun hat sich die gebürtige Jamaikanerin am Montag erneut auf Instagram zu Wort gemeldet und dieses Mal namentlich schwere Vorwürfe gegen ihren mittlerweile Ex-Verlobten erhoben.



Rebecca Silvera (38) erhob am Montag schwere Vorwürfe gegen Jérôme Boateng (36). © Screenshot/Instagram/rebeccasilvera "Es ist so herzzerreißend, dass ich und die Kinder immer die Leidtragenden dieser Selbstsucht und Untreue sind. Während das Leben für ihn wie gewohnt weitergeht. Vor allem nach all dem, was ich seinetwegen ertragen musste und in den letzten Jahren an seiner Seite durchgestanden habe. Es ist unfassbar, wie jemand das Leben anderer Menschen mit einer solchen Ignoranz zerstören kann. Und das auch noch ohne Konsequenzen. Es ist wirklich besorgniserregend", schrieb sie.

Den Stein ins Rollen hatte eine Affäre des Ex-DFB-Stars gebracht. Eine Frau, die seit Sonntag ebenfalls auf der Social-Media-Plattform behauptet, seit vier Jahren mit dem Fußballer zusammen zu sein. Silvera wusste seit September 2024 davon. Im Anschluss trennte sie sich laut eigener Aussage von Boateng. Da die Affäre aber am Sonntag an die Öffentlichkeit ging und drohte, über beide und auch ihre Verwicklungen mit Kasia Lenhardt (†25) auszupacken, wollte sie ihre Sicht der Dinge darlegen.

Jérôme Boateng soll Rebecca Silvera aufgefordert haben, seine Polygamie zu akzeptieren

Der Fußballer soll seit 2018 mit Silvera liiert gewesen sein, sie aber mehrfach betrogen haben. Zuletzt vier Jahre lang. © IMAGO/GEPA pictures Sie hätte Boateng aufgefordert, sich selbst zu äußern. "Ich habe einen Tag gewartet, um Jérôme Zeit zu geben, sich als Mann zu äußern und sich, mich und unsere Familie zu verteidigen. Aber das hat er nicht getan, also muss ich es jetzt leider tun", begann sie ihre zahlreichen Ausführungen. So enthüllte sie, dass die Affäre Boatengs ihn bereits im September 2024 bloßgestellt habe, sie so von der Liaison der beiden erfuhr. Und sie berichtet, was der Fußball-Star, mit dem sie seit seinem Wechsel im Sommer 2024 zum Linzer ASK in Österreich lebte, forderte. "Bevor Jerome und ich uns trennten, hatte er mir ein Ultimatum gestellt, entweder seinen polygamen Lebensstil zu akzeptieren und ihm zu erlauben, mit wem er wollte und wann er wollte zu schlafen, denn die andere war damit einverstanden, dass er mit mir zusammen war und dass er auch mit anderen Frauen schlief. Und wenn ich es nicht akzeptieren würde, dass er tut, was er will, würden wir uns trennen. Nun, ich akzeptierte es nicht und wir trennten uns", schrieb sie. Sport Personelle Konsequenzen im Turnskandal: Verband soll zwei Trainer gekündigt haben Die 38-Jährige beschrieb in 19 Instagram-Storys, dass sie selbst bereits seit 2018 mit dem Fußballer liiert sei, wie sie in all den Jahren gelitten, aber auch ehrlich geliebt hätte und immer wieder von Boateng verletzt worden sei.

Rebecca Silvera bereut ihr Verhalten im Fall Kasia Lenhardt (†25): "Eigentlich ist mein Feind der Mann, den ich liebte"