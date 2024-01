Boateng-Verlobte Silvera teilt bedenkliche Botschaft: "Das ist mein Hilfeschrei"

Auf Instagram teilte Rebecca Silvera (37) eine bedenkliche Nachricht mit ihren 200.000 Followern. © Screenshot/Instagram/rebeccasilvera

"Ich fühle mich so gefangen. Ich habe die letzten drei Jahre in der Hölle gelebt", schrieb die 37-Jährige am Mittwoch in ihrer Instagram-Story.

"Alles, woran ich geglaubt habe, war eine Lüge. Mein geistiger Zustand hat sich so sehr verschlechtert. Das ist mein Schrei nach Hilfe", fügte Silvera vielsagend an.

Und sie ergänzte: "Ich schätze, das ist Karma. Ich habe das akzeptiert. Ich verstehe es jetzt. Ich lag falsch. Es tut mir leid."



Worauf sich die gebürtige Jamaikanerin mit dem Beitrag genau bezog, blieb dabei zunächst unklar.

Silvera und Boateng sollen bereits 2019 nach dem Liebes-Aus des früheren deutschen Nationalspielers und seiner langjährigen Freundin Sherin Senler (34) gedatet haben.

Anschließend kam der Innenverteidiger allerdings mit Kasia Lenhardt (†25) zusammen, woraufhin Silvera eine öffentliche Schlammschlacht mit ihr austrug und nach der Trennung des Paares im Dezember 2020 dann zudem private Nachrichten der "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin von 2012 teilte.

Auch der Fußballer erhob Anfang 2021 in einem Interview mit der Bild-Zeitung schwere Vorwürfe gegen Lenhardt. Wenige Tage später wurde die gebürtige Polin tot in ihrer Wohnung gefunden. Die Behörden gingen in der Folge von einem Suizid aus.