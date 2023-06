"Ihm muss mal auf die Fresse gehauen werden": Ex-Formel-1-Star hat Stress

Romain Grosjean (37) hat sich schon öfter im Fahrerfeld unbeliebt gemacht. © CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Ich bin sehr, sehr enttäuscht über das, was heute passiert ist", sagte Will Power im Interview gegenüber NBC nach dem für ihn unglücklichen freien Training am Samstag für das kommende IndyCar-Rennen in Elkhart Lake (USA).

Dann wurde er besonders deutlich: "Und Romain Grosjean ist ein Stück Sch****, wenn du siehst, was er im freien Training getan hat."

Power wollte im Training Grosjean überholen, da machte der Franzose aber plötzlich dicht. Der 42-Jährige musste daher bei extrem hoher Geschwindigkeit auf den Rasen ausweichen!

"Ihm muss mal auf die Fresse gehauen werden", sagte Power deshalb am Ende des Interviews über Grosjean, welches auf Twitter geteilt wurde.