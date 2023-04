Kampf um den Titel: Thüringer und Sachsen schwimmen um die Meisterschaft

Am 6. Mai finden in Leipzig die Meisterschaften im Rettungsschwimmen statt. Die Schwimmer kämpfen im Wasser und an Land um den Titel.

Von Emily Mittmann

Leipzig - Am 6. Mai finden in Leipzig die 30. Sachsen- und 31. Thüringenmeisterschaften im Rettungsschwimmen statt. Schwimmer beider Bundesländer kämpfen sowohl im Wasser, als auch an Land um den Meisterschaftstitel.

Neben den Schwimm-Wettkämpfen in der Universitätsschwimmhalle, müssen die Teilnehmenden auch ihr Erste-Hilfe-Können beweisen. (Symbolbild) © wavebrakemediamicro/123RF Seit mehreren Jahren führen die DRK-Wasserwachten der Bundesländer Sachsen und Thüringen gemeinsam ihre Meisterschaften durch. Dabei wechseln sie sich mit dem Austragungsort von Jahr zu Jahr ab. In diesem Jahr finden die Meisterschaft nun wieder in der Messestadt statt. Ausrichter ist die Wasserwacht Leipzig-Stadt. Insgesamt 22 Mannschaften, davon zehn aus Sachsen, wollen sich den Herausforderungen des Wettkampfes stellen. Denn nicht nur im Wasser wird das Können der Rettungsschwimmer auf die Probe gestellt. Auch die Leistung Erster Hilfe ist Teil des Wettkampfes. Am Vormittag soll der Samstag mit der Prüfung der Ersten-Hilfe-Fähigkeiten starten. Dafür durchlaufen die Teilnehmenden einen Parcours im Volkspark Kleinzschocher mit verschiedenen Szenarien in Wasser und an Land.