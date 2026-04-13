Kanu-Ass Liebscher-Lucz in Frühform! Paddelt Nele zur WM?
Duisburg - Regnet es Ende August im polnischen Posen WM-Medaillen für Dresdner Kanuten? Die Chancen sind da. Grund: Gleich drei Kajak-Asse haben bei der Quali fürs Weltcup-Team im Duisburg geglänzt.
Aushängeschild Tom Liebscher-Lucz (32) reiste zufrieden ab. "Platz drei in der Rangliste. Die Trainer kommen nicht an mir vorbei", meinte der Olympiasieger.
Der eigentliche Saison-Spätstarter war bei den Top-Zeiten voll dabei - egal ob über 250, 500 oder 1000 Metern. Im 1000-Meter-Finale fehlten ihm "zwar die Körner", aber dafür gelang ihm "ein super Zwischenlauf". Über diese Strecke setzte sich Trainingskollege Tobias Hammer (23) richtig in Szene.
Der 23-Jährige lieferte sich im Finale gegen den Potsdamer Jacob Schopf (26) einen packenden Zweikampf und hatte nur 0,143 Sekunden Rückstand.
Nele Reinwardt beeindruckt mit starker Leistung
Da Olympiasieger Schopf wohl Zweier und Vierer paddelt, hat Hammer den Einer für die Weltcups in Szeged (8. bis 10. Mai) und Brandenburg (14. bis 17. Mai) wohl gebucht.
Rang zwei über 1000 m schnappte sich auch Nele Reinwardt.
Die 19-Jährige vom WSV "Am Blauen Wunder" überraschte und hat sich mit Rang vier über 500 m und Rang sechs über 250 klar in die A-Mannschaft gepaddelt.
Titelfoto: Fotomontage:Robert Michael/dpa, Veit Hengst