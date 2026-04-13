Kanu-Ass Liebscher-Lucz in Frühform! Paddelt Nele zur WM?

Duisburg - Regnet es Ende August im polnischen Posen WM-Medaillen für Dresdner Kanuten ? Die Chancen sind da. Grund: Gleich drei Kajak-Asse haben bei der Quali fürs Weltcup-Team im Duisburg geglänzt.

Er wollte zurück ins A-Team. Tom Liebscher-Lucz (32) präsentierte sich in guter Frühform. © Robert Michael/dpa

Aushängeschild Tom Liebscher-Lucz (32) reiste zufrieden ab. "Platz drei in der Rangliste. Die Trainer kommen nicht an mir vorbei", meinte der Olympiasieger.

Der eigentliche Saison-Spätstarter war bei den Top-Zeiten voll dabei - egal ob über 250, 500 oder 1000 Metern. Im 1000-Meter-Finale fehlten ihm "zwar die Körner", aber dafür gelang ihm "ein super Zwischenlauf". Über diese Strecke setzte sich Trainingskollege Tobias Hammer (23) richtig in Szene.

Der 23-Jährige lieferte sich im Finale gegen den Potsdamer Jacob Schopf (26) einen packenden Zweikampf und hatte nur 0,143 Sekunden Rückstand.