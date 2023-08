Koffer kam nicht an: Deutschem Zehnkampf-Rekordler fehlen vor WM-Auftritt die Schuhe!

Leo Neugebauer (23) ist die große deutsche Medaillenhoffnung bei der Leichtathletik-WM in Budapest. © Michael Kappeler/dpa

Nicht einmal der amtierende Europameister und Weltmeister von 2019, Niklas Kaul (25), kommt an seine Leistung heran: Mit seinem Fabelergebnis katapultierte sich Leo Neugebauer bei den Collegemeisterschaften in den USA nicht nur an die Spitze der deutschen Zehnkämpfer, sondern krönte sich selbst zum neuntbesten Athleten aller Zeiten.

Genau dort will er nun bei den laufenden Weltmeisterschaften in Budapest anknüpfen, die Zehnkämpfer starten am Freitag in ihren Wettbewerb.

Doch um in den Kampf um die Medaillen eingreifen zu können, fehlt dem 23-Jährigen noch etwas ganz Entscheidendes: seine Wettkampfschuhe!

Denn als er am Montag von München nach Budapest flog, blieb sein Gepäck zurück, in dem sich neben seinen Spikes auch noch die wettkampfrelevanten Kontaktlinsen befanden.