Mutter des Opfers macht den Weg frei: Kommt Oscar Pistorius jetzt aus dem Gefängnis?

Johannesburg (Südafrika) - Knapp eine Dekade ist es her, als der Prozess um Oscar Pistorius (37) nicht nur die Sport-Welt in Atem hielt. Am Ende wurde der damalige Sprint-Superstar des Mordes an seiner Freundin Reeva Steenkamp (†29) schuldig gesprochen und in letzter Instanz zu 13 Jahren und fünf Monaten Haft verurteilt. Seine Zeit im Gefängnis könnte aber bald vorzeitig zur Neige gehen.