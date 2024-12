Kurz vor seinem ersten Hochzeitstag: Fecht-Profi (26) verstirbt ganz plötzlich

Sydney (Australien) - Am 11. Dezember hätten Aleksandra Kotevski und ihr Mann ihren ersten Hochzeitstag groß gefeiert, doch noch bevor sie ihre Liebe zelebrieren konnten, wurden sie durch einen tragischen Todesfall für immer getrennt.

Aleksandra Kostevski und Boston Fawkes (26) trugen nach ihrer Hochzeit einen Doppelnamen, freuten sich über die gemeinsamen Fechtwettkämpfe. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/ausfencing, aleksfawkeskotevski

Der australische Profi-Fechter Boston Fawkes (26) ist tot. Wie der Verband mitteilte, verstarb der junge Athlet bereits am 21. November. Er hinterlässt nicht nur seine Ehefrau, sondern auch Sohn Mikey.

Die Ursache ist noch nicht offiziell bekannt, sein Tod hat aber eine riesige Welle der Trauer ausgelöst.

"Wir möchten unsere Gemeinschaft davon in Kenntnis setzen, dass unser geliebter Boston Fawkes-Kotevski am Donnerstag verstorben ist. Boston war eine einflussreiche Figur im australischen Fechtsport durch seine Zeit als Mitglied des australischen Teams im Herrensäbel, als nationaler und FCA-Schiedsrichter und als engagierter Trainer. Abseits der Fechtbahn war Boston ein stolzer Vater und liebevoller Ehemann", schrieb der Verband in einer Mitteilung auf Instagram. Zahlreiche nationale und internationale Erfolge hatte Fawkes gefeiert.

Seine Ehefrau teilte auf Instagram ein herzzerreißendes Foto der beiden beim Fechten, als beide stolz ihre Anzüge mit dem Doppelnamen, den sie seit ihrer Hochzeit trugen, zeigen.