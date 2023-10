Lebensgefahr bei der WM: Dachgerüst fällt einfach auf Zuschauer

Lucknow (Indien) - Irre Szenen spielten sich bei einer der größten Sportveranstaltungen der Welt ab und gefährdeten die Zuschauer. In Indien findet gerade die Cricket-Weltmeisterschaft statt. Cricket ist nach Fußball die zweitbeliebteste Sportart der Welt.

Die Zuschauer mussten fliehen, um sich vor den herabfallenden Trümmern in Sicherheit zu bringen.

Aufgrund starker Windböen lösten sich die am Stadiondach befindlichen Banner und Gerüste und stürzten auf die Tribüne!

Während des Weltmeisterschaftsspiels zwischen Australien und Sri Lanka im Ekana Stadium in Lucknow (Indien ) kam es am Mittwoch zu einer sehr gefährlichen Situation.

IOC-Präsident Thomas Bach (69) hat persönlich während der WM angekündigt, dass Cricket olympisch werden wird. © INDRANIL MUKHERJEE / AFP

Viele Fans des Sports äußerten sich besorgt und schockiert über diesen Vorfall.

Bei einer Weltmeisterschaft einer Sportart, die teilweise von bis zu drei Milliarden Menschen verfolgt wird, dürfen nicht einfach Teile des Dachs auf die Zuschauer fallen.

Das Spiel wurde schließlich fortgesetzt und von Australien gewonnen.

Die Cricket-Weltmeisterschaft in Indien startete am 5. Oktober. Das Finale findet am 19. November statt. Deutschland ist nicht vertreten. Aus Europa sind nur England und die Niederlande dabei.

Cricket wird vor allem in Ländern des Commonwealth gespielt, welche fast alle britische Kolonien waren.

Es wird auf einem ovalen Spielfeld gespielt. Ein Team ist dabei die Schlagmannschaft und das andere die Feldmannschaft. Ziel ist es, durch das Schlagen des Balls Punkte (Runs) zu erzielen und gleichzeitig zu verhindern, dass das eigene Wicket (eine Holzkonstruktion) von der Feldmannschaft zerstört wird.

Cricket, welches ab 2028 sogar olympisch wird, ist im weitesten Sinne dem US-amerikanischen Baseball sehr ähnlich, nur das da keine Holzkonstruktion zerstört werden muss.