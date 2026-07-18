Doping-Wirbel um Deutschlands schnellsten Mann! Jetzt reagiert er auf die Vorwürfe

Hamburg - Diese Nachricht schlug wie eine Bombe in der deutschen Leichtathletik ein: Am Freitag teilte die Nationale Anti-Doping Agentur NADA mit, dass ein Verfahren gegen Deutschlands schnellsten Mann Owen Ansah (25) eingeleitet wurde.

Deutschlands schnellster Sprinter Owen Ansah (25) hat Ärger mit der Nationalen Anti-Doping Agentur. © Sven Hoppe/dpa

So wirft die NADA dem Hamburger eine verweigerte Dopingkontrolle vor, was einen möglichen Verstoß gegen die Anti-Doping-Bestimmungen darstellt.

Vorläufig suspendiert sei der deutsche Rekordhalter über 100 Meter, der als erster Deutscher die Zehn-Sekunden-Marke knackte, aber nicht, hieß es in der Mitteilung. Der ihm vorgeworfene Verstoß ziehe nicht zwangsläufig eine Suspendierung nach sich.

Doch was ist passiert? Darüber klärte Ansah noch am Freitag selbst auf.

"Ich bin vergangene Woche als Nachrücker ganz kurzfristig ins Starterfeld bei der Diamond League in Monaco gerutscht. Am Donnerstag gegen 14.30 Uhr wollte ich gerade Richtung Flughafen aufbrechen, als ein Kontrolleur außerhalb meines Zeitfensters klingelte und um die Abgabe einer Dopingprobe bat", erklärte der 25-Jährige in einer Stellungnahme des deutschen Leichtathletik-Verbands.

Athleten im Testpool müssen jeden Tag einen 60-minütigen Zeitrahmen angeben, in dem sie für unangekündigte Kontrollen zur Verfügung stehen.