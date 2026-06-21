Olympia-Dritte muss wiederbelebt werden, aber verliert Humor nicht: "Schon gefragt, ob sie gewonnen hat"

Raleigh (USA) - Vorsichtiges Aufatmen nach großer Sorge! Die US-amerikanische Mittel- und Langstreckenläuferin Jenny Simpson (39) ist am Dienstag bei einem Lauf-Event zusammengebrochen und musste wiederbelebt werden. Jetzt hat sich allerdings ihr Arbeitgeber zum Gesundheitszustand der Olympia-Dritten von 2016 geäußert - und leichte Entwarnung gegeben.

Jenny Simpson (heute 39, 3.v.l.) bei US-Ausscheidungen für die Olympischen Sommerspiele 2016. (Archivfoto) © ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Kopieren Foto von ANDY LYONS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Während Jenny weiterhin medizinisch versorgt wird, zeigt sie mutmachende Fortschritte und präsentiert die Stärke und Widerstandsfähigkeit, die sie schon lange auszeichnen", schrieb "Fleet Feet" in einem Instagram-Beitrag.

Beim US-amerikanischen Sportartikelvertreiber arbeitet die 39-Jährige mittlerweile als Chefin der Lauf-Abteilung. Anfang der Woche war sie als Tempomacherin bei einem Meilenrennen in Raleigh im Bundesstaat North Carolina plötzlich kollabiert, wie die "Associated Press" berichtete.

Demnach musste die Weltmeisterin über 1500 Meter noch vor Ort wiederbelebt werden, wobei auch ein automatischer Defibrillator zum Einsatz gekommen sei. Anschließend wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Ihr Chef, "Fleet Feed"-CEO Joey Pointer, war laut dem Unternehmen die ganze Zeit bei ihr und verbrachte auch die Nacht in der Klinik, bis ihre Familie am Mittwochmorgen dazustoßen konnte.

Trotz der ernsten Situation soll Simpson ihren Humor nicht verloren haben: "Wie sie nun mal ist, hat sie schon nach ihrer Laufzeit gefragt und danach, ob sie gewonnen hat", so ihr Arbeitgeber.