Zwei Jahre nach Olympia-Zoff: Deutsches Leichtathletik-Traumpaar gibt sich das Jawort!

Hannover - Ob sie auch zum Traualtar gesprintet sind? Die beiden deutschen Leichtathleten Luna Bulmahn (26) und Jean Paul Bredau (26) haben sich das Jawort gegeben.

Luna Bulmahn (26) und Jean Paul Bredau sind bereits seit rund zwei Jahren ein Paar. Jetzt haben sie geheiratet. © IMAGO / Beautiful Sports

Auf Instagram teilte das frischgebackene Ehepaar Bilder vom besonderen Hochzeitstag, demnach fand die Trauung bereits am 12. Juni statt. Die 400-Meter-Läuferin trug ein weißes Maxikleid mit Neckholder-Ausschnitt und Schleppe, ihr Bräutigam einen beigefarbenen Anzug mit gepunkteter Krawatte.

Zudem haben sich beide auf den Nachnamen Bredau geeinigt, die deutsche Meisterin von 2019 wird also künftig mit dem Namen ihres Gatten bei Wettkämpfen antreten.

2020 hatte die gebürtige Niedersächsin ihren Mädchennamen schon einmal im Zuge ihrer ersten Ehe mit Henrik Thiel abgelegt, seit der Scheidung 2024 trat sie aber wieder unter Bulmahn an - und bildete mit Bredau das neue Traumpaar der deutschen Leichtathletik.

Dass die Liebe im Spitzensport aber nicht immer einfach ist, haben beide kurz vor den Olympischen Spielen 2024 in Paris am eigenen Leib erfahren.

Bulmahn und Bredau kritisierten nämlich die Entscheidung des DVL, die Bückeburgerin trotz der zweitschnellsten Zeit vor Olympia nicht für die Mixed-Staffel zu nominieren. Stattdessen erhielt Alica Schmidt (27) den Vorzug.