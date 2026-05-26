Vor dem Goldenen Oval am Sonntag: Diese Forderung hat Leichtathletik-Star Gina Lückenkemper

Dresden - Sie ist mit Abstand das größte Aushängeschild der deutschen Leichtathletik : Gina Lückenkemper (29) - EM-Gold 2022 über 100 Meter, Olympia- und WM-Bronze mit der Sprintstaffel. Die Berlinerin gibt beim Goldenen Oval (31. Mai) im Heinz-Steyer-Stadion ihren Saison-Einstand.

Gina Lückenkemper (29) lief bereits bei der DM 2025 im Heinz-Steyer-Stadion und freut sich auf die 100 Meter am Sonntag. © imago/eibner

Wichtiger als die Top-Zeit ist der 29-Jährigen, dass es mehr Top-Meetings in Deutschland gibt. Steigt Dresden nach ihrer Forderung bald im internationalen Ranking auf?

Aktuell ist das Goldene Oval (organisiert vom DLV) beim Weltverband als Silber-Meeting gelistet - dritthöchste Kategorie. Und genau in diese Wunde legte der Superstar vom Trainingslager in Florida aus den Finger: "Wir haben kein einziges Goldmeeting, während es in der Schweiz allein zwei Diamond-League-Wettkämpfe gibt!"

Aus ihrer Sicht sei es gut, dass es das Goldene Oval gibt. "Wir haben aber immer noch was zu tun, damit sich deutsche Athleten auf der großen Bühne präsentieren können und Erfahrungen sammeln", so Lückenkemper.

Hintergrund: Das Ausrichterland kann mehr Startplätze an seine eigenen Athleten vergeben und diese können so wichtige Punkte für das Worldranking sammeln.