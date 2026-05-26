Vor dem Goldenen Oval am Sonntag: Diese Forderung hat Leichtathletik-Star Gina Lückenkemper
Dresden - Sie ist mit Abstand das größte Aushängeschild der deutschen Leichtathletik: Gina Lückenkemper (29) - EM-Gold 2022 über 100 Meter, Olympia- und WM-Bronze mit der Sprintstaffel. Die Berlinerin gibt beim Goldenen Oval (31. Mai) im Heinz-Steyer-Stadion ihren Saison-Einstand.
Wichtiger als die Top-Zeit ist der 29-Jährigen, dass es mehr Top-Meetings in Deutschland gibt. Steigt Dresden nach ihrer Forderung bald im internationalen Ranking auf?
Aktuell ist das Goldene Oval (organisiert vom DLV) beim Weltverband als Silber-Meeting gelistet - dritthöchste Kategorie. Und genau in diese Wunde legte der Superstar vom Trainingslager in Florida aus den Finger: "Wir haben kein einziges Goldmeeting, während es in der Schweiz allein zwei Diamond-League-Wettkämpfe gibt!"
Aus ihrer Sicht sei es gut, dass es das Goldene Oval gibt. "Wir haben aber immer noch was zu tun, damit sich deutsche Athleten auf der großen Bühne präsentieren können und Erfahrungen sammeln", so Lückenkemper.
Hintergrund: Das Ausrichterland kann mehr Startplätze an seine eigenen Athleten vergeben und diese können so wichtige Punkte für das Worldranking sammeln.
Wie schnell kann Gina Lückenkemper in Dresden laufen?
Der Stellenwert von Dresden ist somit klar. Und dementsprechend freut sich Gina auf ihren 100-m-Start.
Nach dem Halbfinale (15.30 Uhr) bildet das Finale um 17.45 Uhr den krönenden Abschluss des Meetings. Und was geht für den Sprintstar? "Es wäre sehr, sehr verwunderlich, wenn wir Richtung persönliche Bestzeit laufen. Trotzdem soll's ordentlich schnell werden. Ich bin mal gespannt, was möglich ist", so Lückenkemper.
Ihre Bestzeit liegt bei 10,93 Sekunden. In Dresden lief Marlies Göhr 1977 bereits 10,88. Das Stadion und seine Bahn galten früher als schnell.
Wie ist es in der umgebauten Arena? "Die Bahn ist gut. Vergangenes Jahr bei der DM hatte ich aber nur Rennen mit Gegenwind. Obwohl ich in der Verfassung war, unter elf Sekunden zu laufen, war das Unterfangen bei zwei Meter Wind ins Gesicht schwierig", lacht Lückenkemper und ergänzt:
"Ich halte es aber nicht für ausgeschlossen, dass in Dresden schnelle Zeiten möglich sind." Falls die Windrichtung stimmt.
Titelfoto: imago/eibner