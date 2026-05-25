25.05.2026 15:27 Schwer verletzt, Saison-Aus! Deutscher Leichtathlet kracht neben die Matte

Ein Stabhochsprungmeeting in Bad Bergzabern endete für Torben Blech übel: Er landete aus fünfeinhalb Metern Höhe neben der Matte und verletzte sich schwer.

Von Aliena Rein

Bad Bergzabern - Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können! Das Stabhochsprungmeeting in Bad Bergzabern endete für den deutschen Leichtathlet Torben Blech (31) viel zu früh mit einem üblen Sturz neben die Matte. Er verletzt sich schwer, für den mehrfachen deutschen Hallenmeister ist die Saison damit vorzeitig beendet.

Torben Blech (31) wurde nach dem Sturz in Bad Bergzabern direkt zur Untersuchung gebracht. Schnell war klar: Die Verletzung ist schwerwiegend. © Imago / Eibner Als Letzter war Blech am Donnerstagabend in den Wettkampf gestartet, doch schon bei seinem ersten Sprung auf einer Einstiegshöhe von 5,45 Metern nahm das Drama seinen Lauf: Der gebürtige Siegener übersprang zwar die Latte, doch er kam zu weit nach rechts und landete neben der Matte! Auf Instagram teilte der 31-Jährige jetzt ein Video seines fatalen Sprungs. Zu sehen ist, wie Blech im Flug realisiert, dass er über den Mattenrand hinausgetragen wird, und noch versucht, nach der gerade übersprungenen Latte zu greifen. Doch er kann nichts mehr tun und kracht aus rund fünfeinhalb Metern Höhe neben die Matte. "Es liegen schwere Zeiten vor mir", schrieb der EM-Sechste von 2024 in einem separaten Post: "Schwere Verletzung und Saisonende - mehr Informationen kommen in den nächsten Tagen."

Leichtathletik: Torben Blech verletzt sich schwer am Knie