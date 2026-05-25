Schwer verletzt, Saison-Aus! Deutscher Leichtathlet kracht neben die Matte
Bad Bergzabern - Das hätte noch viel schlimmer ausgehen können! Das Stabhochsprungmeeting in Bad Bergzabern endete für den deutschen Leichtathlet Torben Blech (31) viel zu früh mit einem üblen Sturz neben die Matte. Er verletzt sich schwer, für den mehrfachen deutschen Hallenmeister ist die Saison damit vorzeitig beendet.
Als Letzter war Blech am Donnerstagabend in den Wettkampf gestartet, doch schon bei seinem ersten Sprung auf einer Einstiegshöhe von 5,45 Metern nahm das Drama seinen Lauf: Der gebürtige Siegener übersprang zwar die Latte, doch er kam zu weit nach rechts und landete neben der Matte!
Auf Instagram teilte der 31-Jährige jetzt ein Video seines fatalen Sprungs. Zu sehen ist, wie Blech im Flug realisiert, dass er über den Mattenrand hinausgetragen wird, und noch versucht, nach der gerade übersprungenen Latte zu greifen. Doch er kann nichts mehr tun und kracht aus rund fünfeinhalb Metern Höhe neben die Matte.
"Es liegen schwere Zeiten vor mir", schrieb der EM-Sechste von 2024 in einem separaten Post: "Schwere Verletzung und Saisonende - mehr Informationen kommen in den nächsten Tagen."
Leichtathletik: Torben Blech verletzt sich schwer am Knie
Laut der Siegener Zeitung wusste der ehemalige Zehnkämpfer im Anschluss selbst gar nicht genau, wie es so weit kommen konnte, es sei in sieben Jahren Stabhochsprung das erste Mal gewesen, dass ihm das passiert sei.
Dabei hatte Blech noch Glück im Unglück: "Ich bin mit dem Unterschenkel auf dem Asphalt aufgekommen und mit dem Oberkörper bis zur Hüfte auf der Matte gelandet. Meinem Kopf ist zum Glück nichts passiert", erzählte der 31-Jährige.
Eine genaue Diagnose konnte er noch nicht verkünden, aber: "Mein linkes Knie ist sehr stark verletzt. Der genaue Befund muss noch bestätigt werden, ich werde ihn in der kommenden Woche bei Instagram bekanntgeben", sagte Blech. Das bedeute für ihn nicht nur das Aus im Sommer, sondern auch für die Hallen-Saison im Winter.
"Es ist ärgerlich, weil ich in absoluter Topform war", betonte der Stabhochspringer, doch er werde alles dafür geben, um so früh und so stark wie möglich wieder zurückzukehren.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Eibner, Screenshot/Instagram/torben_blech