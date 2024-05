Zeitplan steht: Karriereende von Leichtathletik-Star Mihambo bahnt sich an!

Hockenheim - Mit der Leichtathletik-EM in Rom und den Olympischen Spielen in Paris warten in den kommenden Monaten zwei große Events auf den deutschen Weitsprung-Star Malaika Mihambo (30). Allerdings schielt die gebürtige Heidelbergerin auch schon auf ihren endgültigen Abschied.

Malaika Mihambo (30) befindet sich im Herbst ihrer Karriere und hat schon einen Zeitplan im Kopf. © Oliver Weiken/dpa

"Spätestens 2028" werde die Olympiasiegerin von Tokio ein letztes Mal in die Grube hüpfen, wie sie nun im Interview mit Sport1 verriet.

"Ich wollte immer mindestens bis Paris machen und es sieht aktuell auch gut aus, dass ich nächstes Jahr auch noch an den Start gehe", fügte die 30-Jährige zudem an.

Solange sie Spaß an der Sache habe und ihr Körper ihr keinen Strich durch die Rechnung mache, könne sie sich vier weitere Jahre auf der großen Sportbühne vorstellen. Andernfalls sei es für sie aber auch "kein Problem, früher zu gehen".

Wie schnell es in der Leichtathletik gehen kann, hat die studierte Politikwissenschaftlerin vergangenes Jahr am eigenen Leib erfahren müssen. Nach ihrem Olympia-Gold 2021 in Japan und zwei WM-Titeln 2019 sowie 2022 verletzte sie sich bei den Deutschen Meisterschaften in Kassel.

Anschließend musste die Star-Athletin von der LG Kurpfalz die Weltmeisterschaften in Budapest sausen lassen.