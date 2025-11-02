"Im Moment steht alles andere still": Leichtathletik-Paar trauert um Tochter

Rehlingen-Siersburg - Einen schlimmeren Schicksalsschlag können sich werdende Eltern wohl kaum ausmalen: Die beiden Leichtathleten Richard Ringer (36) und Nada Ina Pauer (38) trauern um ihre Tochter April Lucia Vivienne.

Marathon-Europameister Richard Ringer (36) und seine Kollegin Nada Ina Pauer (38) sind seit 2023 verheiratet. © Bildmontage: Michael Kappeler/dpa, Screenshot/Instagram/richard.ringer

Das Mädchen wurde am 24. Oktober in der Münchner LMU-Klinik "still geboren", wie das Sport-Paar "mit gebrochenem Herzen" auf Instagram mitteilte.

"Über Tage hinweg hatte sich – medizinisch unerkannt – die Nabelschnur mehrfach um ihr kleines Beinchen gewickelt, sodass eine ausreichende Versorgung nicht mehr möglich war", schrieben die Langstreckenläufer.

In der 35. Schwangerschaftswoche seien daraufhin künstliche Wehen eingeleitet worden, doch die kleine April durfte das Licht der Welt nicht mehr lebend erblicken.

"Wir haben keine Worte für die schwerste Zeit unseres Lebens – eine Zeit, die uns als Paar in tiefer Liebe und Verbundenheit trägt", erklärte das Paar. "Im Moment steht alles andere still. Wir müssen erst die Splitter unseres Lebens neu zusammensetzen."

In den Kommentaren bekundeten zahlreiche Kollegen und Bekannte ihr Beileid. So auch Kai Pflaume (38): "Mein tiefes Mitgefühl in dieser wahrscheinlich schwersten Zeit eures Lebens. Ich wünsche euch alle Kraft und Liebe, die ihr jetzt braucht", schrieb der TV-Moderator.