Kampf gegen Depression: Deutscher Olympia-Held muss vorerst Karriere-Reißleine ziehen

Leipzig - Im vergangenen Jahr machte Jonathan Hilbert (31), Olympia-Zweiter im Gehen von Tokio 2021, in einem emotionalen Interview die Depression öffentlich, in die er nach seinem größten Erfolg gefallen war und die sogar Suizidgedanken bei ihm ausgelöst hatte . Damals blickte er positiv in die sportliche und persönliche Zukunft, doch jetzt zieht er vorerst die Reißleine in Sachen Leistungssport - die Depressionen sind zurückgekehrt.

Der deutsche Geher Jonathan Hilbert (31) teilte auf Instagram einen mutigen Einblick in seine schwere Erkrankung. © Michael Kappeler/dpa

Auf Instagram teilte der 31-Jährige ein mutiges Statement und erklärte seinen Fans, weshalb er mindestens in diesem Jahr keine Wettkämpfe bestreiten wird.

"Die Depression ist zurück und ich muss vorerst aus dem Leistungssport-Karussell aussteigen", schrieb der Leipziger. Seit Januar habe er wieder vermehrt Symptome wahrgenommen und gedacht, er könne in der Therapie Gelerntes auch alleine weiter umsetzen.

"Leider war dem nicht so", erklärte Hilbert: "Aktuell befinde ich mich wieder in Therapie, nehme Medikamente und kämpfe mit einer diagnostizierten 'Schweren depressiven Episode'."

Zunächst habe er sich das nicht eingestehen wollen, "wollte mich in meiner leistungssportlich konditionierten Denkweise durchbeißen und ja keine Schwäche zulassen und zeigen", fuhr der Leichtathlet fort, schließlich haben Ziel und Plan gestanden, Trainingslager seien gebucht gewesen und das Training sei trotz der Symptome sehr gut gewesen.

Doch zum Wohle seiner langfristigen Gesundheit sowohl allgemein als auch im sportlichen Sinn sei die Entscheidung, in diesem Jahr keinen Wettkampf mehr zu bestreiten, unumgänglich gewesen, "zumal es in der Verfassung nicht möglich ist", schrieb Hilbert.