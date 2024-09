"Wäre noch am Leben": Vater von Olympionikin erhebt nach Brandanschlag Vorwürfe gegen Polizei

Eldoret (Kenia) - Ihr Tod erschüttert die Welt! Am heutigen Donnerstagmorgen erlag die ugandische Marathon-Läuferin Rebecca Cheptegei (†33) ihren Verletzungen , die sie bei dem furchtbaren Brandanschlag ihres Partners erlitten hatte. Ihr Vater macht der Polizei nun schwere Vorwürfe.

Rebecca Cheptegei (†33, in Gelb) verlor den Kampf gegen ihre schweren Verletzungen nach dem brutalen Überfall ihres Partners. © FERENC ISZA/AFP

Die Polizei habe seine Tochter nicht ausreichend geschützt, klagte Joseph Cheptegei kenianischen Medienberichten zufolge vor dem Krankenhaus in Eldoret, in dem seine Tochter verstorben war, an.

Diese habe sich von ihrem Lebensgefährten bereits vor der grauenvollen Tat bedroht gefühlt.

"Wir haben die Polizei und die Sicherheitsbehörden kontaktiert, aber sie haben nicht schnell genug reagiert, um unsere Tochter zu retten", sagte Cheptegei. "Hätten sie schnell genug gehandelt, wäre meine Tochter noch am Leben."

Rebecca Cheptegeis Partner Dickson Ndiema Marangach hatte der Olympionikin in ihrem Haus aufgelauert, sie mit Benzin übergossen und dann angezündet. Rund 80 Prozent ihrer Körperoberfläche wurde bei dem Angriff verbrannt, im Krankenhaus erlag sie dann wenige Tage später ihren Verletzungen.