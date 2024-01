Live im TV! Laute Stöhn-Geräusche unterbrechen Weltmeisterschaft

Der britische YouTube-Prankster Daniel Jarvis hat nach der EM-Auslosung in Hamburg nun auch die Hallen-WM im Bowls mit Stöhn-Geräuschen gestört.

Von Florian Mentele

Hopton on Sea (England) - Er hat wieder zugeschlagen! Mit seinem Stöhn-Streich bei der EM-Auslosung in Hamburg sorgte YouTube-Prankster Daniel "Jarvo" Jarvis (35) im vergangenen Dezember für reichlich Aufsehen. Nun hat es eine vor allem in seiner Heimat beliebte Sportart erwischt.

Bei der Hallen-WM im Bowls kam es am Samstag zu einer kuriosen Unterbrechung. © Screenshot/X/BMWjarvo Eigentlich geht es beim Bowls eher ruhig zu. Der britische Kugelsport, vergleichbar mit dem italienischen Bocchia oder französischen Boule, lebt von Präzision und Spannung. Das honorieren die Fans für gewöhnlich mit bedächtigem Klatschen. Am Samstag brach bei der Hallen-Weltmeisterschaft im kleinen Badeort Hopton on Sea aber plötzlich Gelächter im Publikum aus. Verantwortlich dafür waren jedoch nicht die beiden Halbfinalisten Harry Goodwin (26) und Stewart Anderson (38), sondern lautes Gestöhne in der Halle. Gerade, als der 26-Jährige einen Versuch spielte, ertönte das unzweideutige Geräusch gut hörbar für alle Anwesenden vor Ort sowie für die Zuschauer vor den heimischen Fernsehern. Die Partie wurde nämlich vom britischen TV-Sender BBC 2 live übertragen. "Wow, wir haben irgendwo ein kleines Problem", erklärte Kommentator David Corkill (63). "Hoffentlich kann es zügig behoben werden, hört sich nach einem Tonproblem an." Während sich die Zuschauer prächtig amüsierten, schienen die Sportler zunächst verwirrt. Als der Hallen-Sprecher dann aber eine "technische Auszeit" ansagte, konnten auch sie ein breites Grinsen nicht mehr unterdrücken. "Das sind die Freuden des Live-Sports", befand der BBC-Experte und Ex-Bowler.

Video des Stöhn-Streichs von Daniel Jarvis bei der Bowls-WM auf X

Prankster Daniel Jarvis ist für seine Porno-Einspieler bekannt