Comeback-Hammer im Porsche? Vettel hat "die Sache im Hinterkopf"

Le Mans (Frankreich) - Das wäre ein echter Motorsport-Hammer ! Schon seit Monaten halten sich die Spekulationen über ein Cockpit-Comeback des viermaligen Formel-1-Weltmeisters Sebastian Vettel (36) hartnäckig. Statt in der Königsklasse könnte dieses allerdings bei der Sportwagen-WM steigen.

Ein Testfahren für das Jota-Team in Spanien könnte den jüngsten F1-Weltmeister der Geschichte zu einem endgültigen Entschluss bewegen. Das soll auch zeitnah anstehen, müsse aber erst noch organisiert werden.

Der britische Rennstall arbeitet demnach an einer namhaften Aufstellung und soll auch mit dem früheren F1-Star Robert Kubica (38) verhandeln. Jenson Button (43) habe sogar schon unterschrieben, auch Kimi Räikkönen (43) sei bis zuletzt im Gespräch gewesen.

Zur kommenden WEC-Saison geht Jota in der Hypercar-Topklasse mit zwei Porsche 963 an den Start. Vettel hatte sich bereits zu seiner aktiven Zeit als großer Langstrecken-Fan geoutet und auch seine Begeisterung für das weltberühmte Rennen von Le Mans kundgetan, dessen 92. Ausgabe vom 15. bis 16. Juni 2024 stattfindet.

"Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden", erklärte der Ex-Pilot diesbezüglich beim Japan-GP in Suzuka.

Auch Mick Schumacher (24) soll mit der Sportwagen-WM WEC liebäugeln. © Rudy Carezzevoli / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Erst vor wenigen Wochen hatte Vettel gegenüber Sky Sports erklärt, dass er eine Rückkehr ans Gaspedal "nicht ausschließen" könne, es müsse sich aber eine passende Herausforderung ergeben.

In Japan sagte er darüber hinaus: "Wenn ich irgendwann zu dem Schluss kommen sollte, dass es ohne Rennfahren nicht geht, dann werde ich wieder fahren."

Sollte sich der ehemalige Red-Bull-Pilot für den Schritt in die Sportwagen-Serie entscheiden, könnte er auch auf Mick Schumacher (24) treffen. Der ist in der Königsklasse nur Ersatzfahrer für Mercedes und steht laut dem Motorsport-Magazin in Verhandlungen mit dem Hypercar-Einsteiger Alpine/Renault.

"Im Moment reden wir zwar nur, aber es könnte auch zeitnah zu einem Test kommen", bestätigte Alpine-Teamchef Bruno Famin (61) den Kontakt.

Mit neun Herstellern gilt die Sportwagen-WM mittlerweile als zweitgrößte Bühne im globalen Motorsport und könnte so auch zahlreiche deutsche Highspeed-Fans mit ins Boot holen.