Als Teamkollege von Max Verstappen: Sebastian Vettel plant Comeback!

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel denkt über eine Rückkehr in den Rennsport nach, und zwar an der Seite von Starfahrer Max Verstappen.

Von Marc Thomé

Heppenheim - 2022 hat der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel (38) seine Karriere beendet. Jetzt denkt er über eine Rückkehr in den Rennsport nach – an der Seite von Max Verstappen (28)!

Von 2015 bis 2020 fuhr Sebastian Vettel (r.) für Ferrari. Ein Titel gelang ihm dort aber nicht. © Hasan Bratic/dpa Das bestätigte der gebürtige Heppenheimer im Gespräch mit "ServusTV". Zwar wird Vettel nicht neben Verstappen in das Cockpit eines Formel-1-Boliden von Red Bull Racing steigen, aber gemeinsam mit dem Zweiten der vergangenen Saison und ebenfalls vierfachen Weltmeister an einem echten Rennsport-Klassiker teilnehmen: dem 24-Stunden-Rennen von Le Mans. "Ich bin auch mit dem Max in regelmäßigem Austausch", sagte Vettel. "Wir haben schon vor ein paar Jahren gesprochen, dass wir, wenn es einmal passt, Le Mans zusammen fahren." Der 38-Jährige hatte während seiner Karriere alle Formel-1-Titel in einem Auto von Red Bull gewonnen, die Verbindung zum österreichischen Rennstall ist weiterhin gut.

Auch Max Verstappen kann sich gut vorstellen, mit Vettel gemeinsam am 24-Stunden-Rennen von Le Mans teiulzunehmen. © Darko Bantic/AP/dpa

Und auch Verstappen zeigt sich interessiert. "Das würde ich sehr gerne machen. Aber natürlich nur, wenn wir um Siege kämpfen können", sagte er am Rande von Testfahrten in Bahrain. Wann es nun mit einer Teilnahme am Sportwagen-Rennen im Nordosten Frankreichs klappen könnte, bleibt natürlich abzuwarten.

Wäre für Sebastian Vettel auch eine Rückkehr in ein Formel-1-Cockpit denkbar?