Cyber-Attacke auf Formel-1-Portal! Hacker greifen Daten von Verstappen & Co. ab

Paris (Frankreich) - Cyber-Panne in der Formel 1 ! Hacker haben sich unerlaubten Zugriff auf das Fahrerportal der "FIA" verschafft - und sind so an die persönlichen Daten prominenter Rennpiloten gelangt.

Geriet ins Visier der Hacker: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (28). © Darko Bandic/AP/dpa

Ereignet habe sich der Vorfall "im Sommer", erklärte der Internationale Automobilverband in einem offiziellen Statement, das vor dem Grand-Prix-Wochenende in Mexiko veröffentlicht wurde.

"Es wurden umgehend Schritte unternommen, um die Daten der Fahrer zu sichern, und die FIA ​​hat dieses Problem gemäß ihren Verpflichtungen den zuständigen Datenschutzbehörden gemeldet", hieß es zu dem Cyberangriff, den die Hacker zuvor in sozialen Netzwerken öffentlich gemacht hatten.

IT-Experte Ian Carroll und zwei weitere Personen beteuern in einer gemeinsamen Stellungnahme, mit der Online-Attacke keine kriminellen Absichten verfolgt zu haben.

Das Trio selbst habe demnach lediglich auf die Sicherheitslücken hinweisen wollen.